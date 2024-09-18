Чешский генерал Шандор исключил возможность возврата Украиной утраченных земель

Замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил, что жительница села Глубокое Харьковской области, которая была изнасилована в мае, опознала своего насильника во французском наемнике Вооруженных сил Украины. Об этом информирует ТАСС.