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Украина уже никогда не сможет вернуть себе утраченные территории. Об этом заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.
В интервью изданию Parlamentní listy он отметил, что хотя украинский президент Владимир Зеленский продолжает твердить, что основой для всего должен быть уход России со всех занимаемых ею территорий и возврат Крыма, для всех очевидно, что это совершенно нереально.
Украина не обладает военной силой, чтобы добиться этого результата на поле боя, продолжил генерал. Равно как и не существует никакого дипломатического, политического, экономического, санкционного или любого другого давления на России, чтобы принудить её к этому, сказал Шандор. Он также добавил, что та сторона, которая сумеет добиться компромисса и завершить конфликт, достойна получить Нобелевскую премию мира.
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Александр Бойцов