Белый дом начал массовые крупномасштабные сокращения сотрудников USAID

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Руководство Агентства США по международному развитию (USAID), назначенное Дональдом Трампом, уведомило 2 тыс. сотрудников о предстоящем увольнении, сообщает The New York Times. Кроме того, до тысячи работников агентства были отправлены в административный отпуск. Однако это не затронуло тех, кто работает над критически важными и специальными программами, а также ключевых руководителей.
Решение стало частью масштабной кампании Трампа по оптимизации государственных расходов. После его возвращения в Белый дом почти вся иностранная помощь была заморожена на 90 дней, а численность персонала агентства планируется сократить более чем в 30 раз, пишет Reuters.
Исполняющим обязанности директора USAID назначен госсекретарь Марко Рубио, а на другие руководящие должности были утверждены новые сотрудники администрации.
Ранее суд временно запретил агентству сокращать сотрудников, однако 21 февраля вынес решение в пользу администрации Трампа, разрешив увольнения, административные отпуска и закрытие зарубежных представительств.
В ответ на эти меры представители 14 штатов подали иск против Трампа и Илона Маска, возглавляющего Департамент эффективности государственного управления (DOGE). В иске утверждается, что назначение Маска нарушает Конституцию США, ведь функции его должности включают в себя те решения, которые обычно утверждались бы сенатом.
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Исполняющим обязанности директора USAID назначен госсекретарь Марко Рубио, а на другие руководящие должности были утверждены новые сотрудники администрации.
Ранее суд временно запретил агентству сокращать сотрудников, однако 21 февраля вынес решение в пользу администрации Трампа, разрешив увольнения, административные отпуска и закрытие зарубежных представительств.
В ответ на эти меры представители 14 штатов подали иск против Трампа и Илона Маска, возглавляющего Департамент эффективности государственного управления (DOGE). В иске утверждается, что назначение Маска нарушает Конституцию США, ведь функции его должности включают в себя те решения, которые обычно утверждались бы сенатом.
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Мария Моисеева