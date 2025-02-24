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Белый дом начал массовые крупномасштабные сокращения сотрудников USAID

Администрация президента США Трампа уволит тысячи сотрудников USAID
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Руководство Агентства США по международному развитию (USAID), назначенное Дональдом Трампом, уведомило 2 тыс. сотрудников о предстоящем увольнении, сообщает The New York Times. Кроме того, до тысячи работников агентства были отправлены в административный отпуск. Однако это не затронуло тех, кто работает над критически важными и специальными программами, а также ключевых руководителей.
Решение стало частью масштабной кампании Трампа по оптимизации государственных расходов. После его возвращения в Белый дом почти вся иностранная помощь была заморожена на 90 дней, а численность персонала агентства планируется сократить более чем в 30 раз, пишет Reuters.

Исполняющим обязанности директора USAID назначен госсекретарь Марко Рубио, а на другие руководящие должности были утверждены новые сотрудники администрации.

Ранее суд временно запретил агентству сокращать сотрудников, однако 21 февраля вынес решение в пользу администрации Трампа, разрешив увольнения, административные отпуска и закрытие зарубежных представительств.

В ответ на эти меры представители 14 штатов подали иск против Трампа и Илона Маска, возглавляющего Департамент эффективности государственного управления (DOGE). В иске утверждается, что назначение Маска нарушает Конституцию США, ведь функции его должности включают в себя те решения, которые обычно утверждались бы сенатом.

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В США госслужащие решили саботировать приказы Маска
NYT: ФБР, Пентагон и разведка США приказали служащим саботировать приказ Маска
24 февраля 2025, 02:41

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Руководители ключевых американских ведомств проигнорировали требование главы департамента DOGE Илона Маска о предоставлении еженедельных отчётов. По данным The New York Times, директор ФБР Кэш Патель, глава управления национальной разведки Тулси Габбард и высшее руководство Пентагона призвали сотрудников не выполнять приказ.
«Несколько руководителей агентств, назначенных Трампом, настоятельно призвали своих сотрудников не выполнять приказ Илона Маска подводить итоги своих достижений за прошедшую неделю. Директор ФБР Кэш Патель в свою очередь также попросил сотрудников воздержаться от любых ответов», — пишет The New York Times.
Конфликт демонстрирует пределы влияния Маска в госаппарате.

Ранее Маск направил чиновникам ультиматум: отчитываться о работе или уйти в отставку. В ближайших инструкциях также планируется запрет на передачу конфиденциальных данных без одобрения DOGE.

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#илон маск
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Новая Зеландия ввела дополнительный пакет санкций против РФ
Глава МИД Питерс: Новая Зеландия вводит дополнительные санкции против РФ
24 февраля 2025, 00:29

Фото: iStock/syahrir maulana

Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России, направленный на 52 физических и юридических лица. Об этом заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.
По информации РИА Новости уточняется, что новый пакет санкций включает 27 физических и 25 юридических лиц. В список вошли компании, связанные с экспортом российских энергоносителей, а также высокопоставленные военные Северной Кореи, которых обвиняют в поддержке Москвы.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности его страны блокировать новые антироссийские санкции ЕС. В то же время британский премьер Кир Стармер призвал лидеров G7 усилить давление на Россию через экономические ограничения и военную помощь Украине.

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Трамп поздравил консерваторов блока ХДС/ХСС с победой на выборах в ФРГ
23 февраля 2025, 23:34

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп поздравил блок ХДС/ХСС с победой на досрочных выборах в Бундестаг, заявив в соцсети Truth Social, что немцы устали от «политики без здравого смысла».
«Похоже, консервативная партия одержала победу на крупных и давно ожидавшихся выборах. Как и в США, народ Германии устал от повестки, лишенной здравого смысла», — написал Трамп.
По мнению экс-президента США, граждане Германии, как и американцы, отвергают подходы, доминировавшие в энергетике и миграции в последние годы. Трамп назвал исход выборов «замечательным днём» для обеих стран, выразив уверенность в дальнейших успехах консерваторов.

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#дональд трамп
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Гунба хочет, чтобы граждане Абхазии получали медпомощь в РФ по загранпаспорту
23 февраля 2025, 20:39

Фото: istockphoto/Anastasiia_Guseva

Врио президента Абхазии Бадра Гунба хочет, чтобы граждане республики получали медицинскую помощь в России по загранпаспорту. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы получили согласие на такую работу (от российских коллег). И я уверен, что уже после выборов мы вернемся к этому вопросу», — сказал Гунба в рамках посещения республиканского госпиталя вместе с главой российского Минздрава Михаилом Мурашко.
Гунба подчеркнул, что сейчас многие граждане Абхазии даже с учетом имеющегося у них гражданства РФ не могут пользоваться бесплатной российской медициной, потому что в медучреждениях нужен СНИЛС и внутренний паспорт.

К слову, данный вопрос обсуждался с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Ранее в России высказались о развитии отношений с абхазской стороной.

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#мир
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#здравоохранение
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Стало известно о явке на парламентских выборах в Германии
NTV: явка на выборы в Германии в первые два часа ниже, чем в 2021 году
23 февраля 2025, 20:21

Фото: istockphoto/photosvit

Явка на досрочные выборы в бундестаг в первые часы голосования ниже показателей 2021 года. Об этом сообщает NTV, ссылаясь на данные региональных избиркомов.
«В Нижней Саксонии в федеральных выборах за первые два часа приняли участие около 13,8% имеющих право голоса избирателей», — сказано в сообщении.
Что касается выборов четырехлетней давности, явка на тот же час тогда составляла 14,3%.

В Шлезвиг-Гольштейне, на севере ФРГ, к 11 утра (13:00 мск) свой голос отдали 21,3% избирателей, когда в 2021 году проголосовали 23,8%.

В то же время в Гамбурге проголосовало 45%, когда в 2021 году показатель был равен 49,8%.

Ранее в Германии сделали серьезное заявление, связанное с Россией.

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