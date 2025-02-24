«Очень больно, что не выйду на сцену»: концерт Шакиры в мировом турне вновь отменили, на этот раз — из-за угрозы для жизни

Шакира (Фото: Instagram* @shakira)
Певица Шакира была вынуждена отложить долгожданный концерт в Медельине, Колумбия. Причиной стали проблемы с безопасностью сцены. По данным Billboard, концертный директор настоял на «сдвиге» выступления из-за угрозы несчастного случая и потенциальных смертей.
Повреждения были обнаружены во время подготовки площадки.
Как оказалось, крыша конструкции, установленной на стадионе «Атанасио Хирардот», была серьезно повреждена. Под угрозой была не только жизнь артистки, но также благополучие ее команды и всех зрителей.
Шакира, которая уже была вынуждена перенести выступление в Лиме, Перу, из-за проблем со здоровьем ранее, выразила сожаление по поводу нового переноса тура Las Mujeres Ya No Lloran. В посте в соцсетях певица призналась, что с нетерпением ждала встречи с фанатами и подготовила для них много сюрпризов.
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Как оказалось, крыша конструкции, установленной на стадионе «Атанасио Хирардот», была серьезно повреждена. Под угрозой была не только жизнь артистки, но также благополучие ее команды и всех зрителей.
Шакира (Фото: Instagram* @shakira)
«Мы понимаем, что это решение может раздражать публику, которая с нетерпением ждала шоу, но самое главное – это безопасность каждого», — объяснил директор в своем заявлении Billboard.Организаторы добавили, что выступление, намеченное на 24 февраля, состоится в другой день. Новая дата пока не объявлена.
Шакира (Фото: Instagram* @shakira)
Шакира, которая уже была вынуждена перенести выступление в Лиме, Перу, из-за проблем со здоровьем ранее, выразила сожаление по поводу нового переноса тура Las Mujeres Ya No Lloran. В посте в соцсетях певица призналась, что с нетерпением ждала встречи с фанатами и подготовила для них много сюрпризов.
«Мои люди из Медельина! Мне очень больно, что я не могу выйти на сцену и спеть для вас тогда, когда мне хотелось. Я приношу извинения за неудобства. Здесь нет моей вины или вины моей команды, но я уверена, что скоро мы найдем новую дату, чтобы встретиться», — обратилась Шакира к фанатам в соцсетях.
Шакира (Фото: Instagram* @shakira)Организаторы пообещали, что это не последнее выступление певицы в Колумбии. Páramo Presenta сообщил, что уже работает с командой звезды над новыми концертами, которые пройдут во второй половине года и, возможно, затронут несколько городов страны.
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Мария Моисеева