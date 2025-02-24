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«Очень больно, что не выйду на сцену»: концерт Шакиры в мировом турне вновь отменили, на этот раз — из-за угрозы для жизни

Шакира вновь отменила выступление мирового турне Las Mujeres Ya No Lloran
Шакира (Фото: Instagram* @shakira)

Шакира (Фото: Instagram* @shakira)

Певица Шакира была вынуждена отложить долгожданный концерт в Медельине, Колумбия. Причиной стали проблемы с безопасностью сцены. По данным Billboard, концертный директор настоял на «сдвиге» выступления из-за угрозы несчастного случая и потенциальных смертей.
Повреждения были обнаружены во время подготовки площадки.

Как оказалось, крыша конструкции, установленной на стадионе «Атанасио Хирардот», была серьезно повреждена. Под угрозой была не только жизнь артистки, но также благополучие ее команды и всех зрителей.

Шакира (Фото: Instagram* @shakira)

«Мы понимаем, что это решение может раздражать публику, которая с нетерпением ждала шоу, но самое главное – это безопасность каждого», — объяснил директор в своем заявлении Billboard.
Организаторы добавили, что выступление, намеченное на 24 февраля, состоится в другой день. Новая дата пока не объявлена.

Шакира (Фото: Instagram* @shakira)

Шакира, которая уже была вынуждена перенести выступление в Лиме, Перу, из-за проблем со здоровьем ранее, выразила сожаление по поводу нового переноса тура Las Mujeres Ya No Lloran. В посте в соцсетях певица призналась, что с нетерпением ждала встречи с фанатами и подготовила для них много сюрпризов.

«Мои люди из Медельина! Мне очень больно, что я не могу выйти на сцену и спеть для вас тогда, когда мне хотелось. Я приношу извинения за неудобства. Здесь нет моей вины или вины моей команды, но я уверена, что скоро мы найдем новую дату, чтобы встретиться», — обратилась Шакира к фанатам в соцсетях.
Шакира (Фото: Instagram* @shakira)

Организаторы пообещали, что это не последнее выступление певицы в Колумбии. Páramo Presenta сообщил, что уже работает с командой звезды над новыми концертами, которые пройдут во второй половине года и, возможно, затронут несколько городов страны.

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Иосиф Пригожин снял Валерию в гримерке: поклонники обсуждают «венозные ноги» артистки
Пригожин показал пикантные кадры с Валерией — фанаты не оценили «венозные ноги»
24 февраля 2025, 09:30

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В сети появились пикантные кадры, на которых Иосиф Пригожин запечатлел свою супругу, певицу Валерию, в гримерке перед ее выступлением на «ЦСКА Арена». Об этом пишет «‎7 Дней.ru».
На видео артистка расслабленно сидела в халате и тапочках, уже с макияжем и прической, не подозревая, что ее снимают.

Валерия, сидя на диване с ногой на ноге, оголила стройные ноги, распахнув полы халата. Однако, когда она заметила, что ее снимают, быстро приняла более скромную позу, прикрывшись халатом.

Некоторые поклонники успели обратить внимание на вид ног певицы, в частности на видимые вены, что вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи интернета раскритиковали внешний вид Валерии и назвали ее образ вульгарным, а Иосифа — невнимательным к недостаткам супруги.

На критику со стороны хейтеров Пригожин ответил с юмором, подчеркивая, что его жена выглядит прекрасно в любом образе. Большинство поклонников согласились с ним, отметив, что даже в домашнем халате Валерия сохраняет свою красоту и привлекательность.

Пара, состоящая в браке более 20 лет, продолжает радовать своих фанатов как совместными проектами, так и поддержкой друг друга в карьере.

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«Все в порядке»: Пинчук успокаивает фанатов и делится планами полететь на Мальдивы на фоне драмы переписок с «изменой» Чобаняна
Ирина Пинчук ​полетит на Мальдивы, но в «измене» Чобаняна еще не разобрались
24 февраля 2025, 04:39

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* @pinchuk_official)

Звезда «ДОМа-2» Ирина Пинчук объявила о планах отправиться на Мальдивы, пока её брак с Араем Чобаняном трещит по швам. На фоне утечки интимных переписок мужа и громкого заявления о разводе она пытается как-то сбросить стресс и отвлечься, пока «идет расследование», но внутренняя буря очевидна.
«Кто переживает за меня, знайте, у меня все нормально. Просто не до всего сейчас. Планирую полететь на Мальдивы, вот. Просто знаю, что многие волнуются искреннее. Вышла сказать, что все в порядке. Как видите, не все так плохо — я даже накрашенная», — рассказала Пинчук.
Всё началось с взлома переписок Арая, где он флиртовал с другими женщинами. Ирина сначала защищала супруга, но позже шокировала поклонников заявлением о разводе. Ночные переживания, невозможность уснуть и нервы, когда рядом ребенок — так звезда описывала последние дни.

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* @pinchuk_official)

Позже, правда, Пинчук добавила, что жалеет об излишних эмоциях, которым дала волю и о том, что заявила в соцсетях об изменах и неизбежном разводе.

«Я вышла на эмоциях, когда выставляла всё ночью. Сейчас считаю нужным также выйти и проговорить один момент. В первую очередь, что нужно было сделать мне, конечно же, не рубить с плеча, вообще ни с кем не обговорив ничего», — заключила она.
Девушка ждет доказательств невиновности супруга вновь, старается смотреть на ситуацию более рационально, с надеждой на лучшее. К тому же Арай, вернув контроль над аккаунтом в соцсетях, говорит о подделке переписки и скриншотов.

«Мерзко и больно! Почему женщины так жестоки?» — Надежда Ермакова заступилась за Ирину Пинчук после новостей о разводе
«Мерзко и больно! Почему женщины так жестоки?» — Надежда Ермакова заступилась за Ирину Пинчук после новостей о разводе
Как раз на фоне круговорота беспокойства и переживаний Пинчук и запланировала поездку в теплые края.

Фанаты ее поддерживают: «Правильно, съезди, разгрузи голову».

При этом Ирина не собирается пускать ситуацию на самотек: ей потребуются четкие доказательства и опровержения, чтобы простить мужа. Конечно, он тоже мог оказаться жертвой «доказательств измены», однако не стоит заведомо снимать с него вину. Расследование, от которого, по словам Пинчук, «даже ФСБ отдыхает» еще в процессе.

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«Мы разводимся»: звезда «Дома-2» Ирина Пинчук узнала об изменах мужа

«Исчез после звонка»: Загадочно умершего актера сериала «Универ» Олега Юдина нашел в морге его друг, подробности

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#ребёнок
#брак
#расследование
#стресс
#шоу-бизнес
#измена
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«Исчез после звонка»: Загадочно умершего актера сериала «Универ» Олега Юдина нашел в морге его друг, подробности
Дмитрий Толкачев рассказал, как нашел тело актера сериала «Универ» Олега Юдина в морге
24 февраля 2025, 01:10

Олег Юдин (Фото: кадр из «Склифосовского»)

Актёр Олег Юдин, известный ролями в сериалах «Универ», «Склифосовский» и «След», ушёл из жизни в одиночестве, оставив загадку своей смерти. За три года до трагедии он разорвал общение с дочерью из-за ссоры по айфону, а последние недели его искали друзья.
По словам друга Юдина Дмитрия Толкачёва в разговоре с «АиФ», актер жил затворником в дачном кооперативе, был по натуре довольно закрытым человеком.

Их последний разговор состоялся 29 января: Юдин пожаловался на усталость и исчез, хотя на прощание сам предлагал созвониться через пару дней.

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«В следующие дни я звонил ему, телефон не в зоне действия сети. Подумал, может быть, он уехал в Санкт-Петербург на пробы, может, на съемках отключил», — добавил Дмитрий.
У самого же Толкачева вскоре сломался телефон, где хранился точный адрес дачного кооператива Юдина. Он обратился за помощью к друзьям, желая вновь выйти на связь с Олегом.

Олег Юдин (Фото: кадр из «Склифосовского»)

Позже выяснилось, что тело актера поступило в морг вскоре после телефонного разговора и значительное время пролежало там. Точная дата смерти Юдина все еще неизвестна.

«Пробили, что он поступил в морг города Талдом, в записи указано, что 5 февраля. Когда точно он умер, я сказать не могу. Может быть, еще 29 января, может быть, 30 января. Может быть, он в кому впал и его в больницу привезли. Сейчас это неизвестно. Вот это всё покрыто тайной», — признался Толкачев в беседе с «АиФ».
Дочь Юдина от второго брака, студентка, три года назад перестала общаться с отцом, обидевшись на отказ купить айфон. Олег, в свою очередь, банально не мог исполнить просьбу — были финансовые трудности. Сын от первого брака, живущий в Израиле, звонил Юдину раз в несколько недель.

Олег Юдин (Фото: кадр из «Возмездия»)

«Я был единственный, с кем он достаточно много общался», — объяснял Толкачёв.
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О смерти Олега Юдина стало известно 22 февраля, когда Толкачёв с прискорбием сообщил о гибели своего друга на 63-м году жизни.

Одной из первых работ в кино Юдина стал сериал «След». Всего он принял участие в съемках 102 лент, среди которых «Универ. Новая общага», «Склифосовский», «Москва. Три вокзала», «Молодежка», «Форс-мажор», «Ивановы-Ивановы», «Пятницкий», «Пасечник» и «Плевако».

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Лепс поздравил свою дочь с днем рождения, которая старше его невесты на 4 года
Лепс поздравил свою дочь Еву с днем рождения при помощи фото
23 февраля 2025, 22:07

Григорий Лепс (Фото: Instagram*/gvleps)

Певец Григорий Лепс поздравил свою дочь Еву с днем рождения, опубликовав в соцсети красивую фотографию, сделанную на побережье.
На снимке именинница в голубой полосатой рубашке и в свободных белых брюках. У девушки природная красота, поэтому она не стала краситься, оставив волосы распущенными.


Фото: Instagram*/gvleps

«С днем рождения, дочь», — написал шансонье.
Стоит отметить, что в День защитника Отечества звездной дочери исполнилось 23 года.

А что касается невесты Лепса Авроры Кибы, та публично поздравила мужчин с праздником.

«С Днем защитника Отечества, дорогие наши мужчины! Вы — наша опора и защита! Будьте здоровы!» — написала 19-летняя девушка.
Ранее стало известно, как поздравил свою тещу с днем рождения фигурист Илья Авербух.

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«Так стыдно»: Серябкина об испытании с Чепурченко на шоу «Выжить в Самарканде»
Серябкина не прошла испытание с Чепурченко на шоу «Выжить в Самарканде»
23 февраля 2025, 21:44

Ольга Серябкина (Фото: Instagram*/seryabkina)

Знаменитости Вячеслав Чепурченко и Ольга Серябкина не прошли испытание на шоу «Выжить в Самарканде». Звезд российского шоубиза цитирует журнал Voice.
Уточняется, что задание было физически сложным. В соревновании участвовали шесть пар, включая Чепурченко и Серябкину. Певице предстояло пройти дистанцию на ходулях, а актеру — толкать ящик с камнями.

«Сегодня мы идеально друг друга дополняем. Потому что ему очень сложно, а я просто не могу. Мне так стыдно перед Славой. Я поняла, что сейчас он это сделает, а я не могу», — сказала Серябкина.
Кроме того, звезды сыграли в игру «Драгоценные кошки» и «Самаркандские мотивы», в которых победила Серябкина.

По ее словам, Чепурченко ей симпатичен, поэтому ей было неприятно от своей победы.

Ранее стало известно, где и с кем отдыхала певица Пелагея.

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#мир
#звёзды
#россия
#шоу-бизнес
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