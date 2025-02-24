«Все в порядке»: Пинчук успокаивает фанатов и делится планами полететь на Мальдивы на фоне драмы переписок с «изменой» Чобаняна

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* @pinchuk_official)
Звезда «ДОМа-2» Ирина Пинчук объявила о планах отправиться на Мальдивы, пока её брак с Араем Чобаняном трещит по швам. На фоне утечки интимных переписок мужа и громкого заявления о разводе она пытается как-то сбросить стресс и отвлечься, пока «идет расследование», но внутренняя буря очевидна.
«Кто переживает за меня, знайте, у меня все нормально. Просто не до всего сейчас. Планирую полететь на Мальдивы, вот. Просто знаю, что многие волнуются искреннее. Вышла сказать, что все в порядке. Как видите, не все так плохо — я даже накрашенная», — рассказала Пинчук.Всё началось с взлома переписок Арая, где он флиртовал с другими женщинами. Ирина сначала защищала супруга, но позже шокировала поклонников заявлением о разводе. Ночные переживания, невозможность уснуть и нервы, когда рядом ребенок — так звезда описывала последние дни.
Ирина Пинчук (Фото: Instagram* @pinchuk_official)
Позже, правда, Пинчук добавила, что жалеет об излишних эмоциях, которым дала волю и о том, что заявила в соцсетях об изменах и неизбежном разводе.
«Я вышла на эмоциях, когда выставляла всё ночью. Сейчас считаю нужным также выйти и проговорить один момент. В первую очередь, что нужно было сделать мне, конечно же, не рубить с плеча, вообще ни с кем не обговорив ничего», — заключила она.Девушка ждет доказательств невиновности супруга вновь, старается смотреть на ситуацию более рационально, с надеждой на лучшее. К тому же Арай, вернув контроль над аккаунтом в соцсетях, говорит о подделке переписки и скриншотов.
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Как раз на фоне круговорота беспокойства и переживаний Пинчук и запланировала поездку в теплые края.
Фанаты ее поддерживают: «Правильно, съезди, разгрузи голову».
При этом Ирина не собирается пускать ситуацию на самотек: ей потребуются четкие доказательства и опровержения, чтобы простить мужа. Конечно, он тоже мог оказаться жертвой «доказательств измены», однако не стоит заведомо снимать с него вину. Расследование, от которого, по словам Пинчук, «даже ФСБ отдыхает» еще в процессе.
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Мария Моисеева