Белый дом назвал кредит G7 для Украины грантом без необходимости возмещения

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Белый дом заявил, что кредит «Большой семерки» на 50 миллиардов долларов Киев может рассматривать как грант.
Украине не придется ничего возмещать, сообщает информационное агентство РИА Новости.
Как добавил представитель администрации США, заем будет погашаться за счет доходов от замороженных активов России.
Чиновник подчеркнул, что от Киева не ждут возмещения никакой части займа из собственного бюджета. И это не изменит отношения долга к ВВП в стране.
В предоставлении кредита поучаствуют все страны G7, добавил дипломат. Каждая из них в разной степени.
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Как добавил представитель администрации США, заем будет погашаться за счет доходов от замороженных активов России.
Чиновник подчеркнул, что от Киева не ждут возмещения никакой части займа из собственного бюджета. И это не изменит отношения долга к ВВП в стране.
В предоставлении кредита поучаствуют все страны G7, добавил дипломат. Каждая из них в разной степени.
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Алёна Самарева