Страны G7 осудили атаки хуситов на суда в Красном море и Аденском заливе

Фото: РИА Новости/Осама аль-Сабахи
Атаки хуситов на корабли на Ближнем Востоке осудили страны «Большой семерки». Об этом говорится в заявлении саммита G7 в Италии.
«Мы осуждаем продолжающиеся атаки хуситов на международные и коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе», — говорится в заявлении.
«Группа семи» также призвала хуситов к соблюдению норм международного права. Страны-участницы блока охарактеризовали нападения со стороны движения Йемена как дестабилизирующие ситуацию в регионе и незаконные.
Хуситами контролируется большая часть побережья Йемена в Красном море. Ранее они заявляли о том, что поддерживают Палестину и намерены бить любые корабли, которые связаны с Израилем.
Представители движения хуситов призвали другие государства отозвать с них экипажи, а также не приближаться к ним в водном пространстве. Вместе с тем они не препятствуют свободному судоходству в регионе. На фоне текущих событий ряд компаний приостановил перевозки через Красное море.
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Никита Кротов