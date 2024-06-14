Страны G7 призвали Китай не поддерживать РФ

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Страны G7, поставляющие Киеву оружие, обеспокоены поддержкой РФ со стороны КНР и призывают Пекин оказать давление на Москву.
Такое заявление сделали страны «Большой семерки» по итогам саммита в Италии, пишет информационное агентство РИА Новости.
Участники призвали Китай оказать на Россию давление, чтобы страна прекратила проведение специальной военной операции.
По их мнению, Китай должен поддерживать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности.
Также страны «Большой семерки» подчеркнули, что постоянная поддержка КНР российской оборонно-промышленной базы позволяет государству продолжать специальную военную операцию.
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Участники призвали Китай оказать на Россию давление, чтобы страна прекратила проведение специальной военной операции.
По их мнению, Китай должен поддерживать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности.
Также страны «Большой семерки» подчеркнули, что постоянная поддержка КНР российской оборонно-промышленной базы позволяет государству продолжать специальную военную операцию.
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Алёна Самарева