Страны G7 заявили о недопустимости применения Россией ядерного оружия на Украине

Обмен военнопленными и репатриация детей будет обсуждаться в рамках швейцарского саммита по Украине. Об этом сообщается в заявлении, которое размещено на сайте Федерального совета страны. Также представители 92 стран и восьми организаций смогут обсудить освобождение гражданских лиц, продовольственную и ядерную безопасность.