Страны G7 заявили о недопустимости применения Россией ядерного оружия на Украине

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О недопустимости применения ядерного оружия в украинском конфликте заявили страны «Большой семерки» (G7) в рамках саммита в Италии.
«Любое применение Россией ядерного оружия в контексте агрессии против Украины было бы недопустимым», – говорится в финальном заявлении.
Кроме того, «Группа семи» осуждает размещение ядерных вооружений на территории Белоруссии. Ранее страны-участницы G7 потребовали от России выплатить Украине почти полтриллиона долларов.
Уточнялось, что киевскому режиму могут выдать кредит на 50 миллиардов долларов, гасить который будут из доходов по замороженным российским активам. Саммитом также обсуждался вопрос об ужесточении контроля над ценником на российское черное золото.
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Никита Кротов