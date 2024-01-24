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Белый дом не стал комментировать крушение самолёта Ил-76

24 января 2024, 20:35
Фото: iStock/lucky-photographer

Фото: iStock/lucky-photographer

Белый дом отказался комментировать крушение самолёта Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Там подчеркнули, что уведомлены по данному вопросу, однако не могут дать комментарий из-за недостаточного количества информации.

Ранее председатель комитета по международным делам Госдумы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ответственность за крушение российского самолёта с украинскими военнопленными на борту лежит на США и Евросоюзе. Также он поддержал предложение депутата Картополова о признании киевского террористическим.

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#самолет
#крушение
#сша
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Лавров: Россия не хочет большой войны
Лавров: РФ многократно переживала войны, поэтому не хочет эскалации
24 января 2024, 21:25

Фото: РИА Новости/МИД РФ

Россия многократно переживала войны, поэтому сейчас не желает эскалации. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что сейчас многие страны говорят об эскалации конфликтов, а также подозревают Россию в создании угрозы. Но российские власти не хотят большой войны, поскольку страна в своей истории уже неоднократно проходила через это.

Лавров добавил, что США и НАТО в своих доктринах указывают Россию как страну, создающую прямую угрозу их безопасности.

В связи с этим, Североатлантический альянс приступил к затягиванию к себе нейтральных государства, таких как Финляндия и Швеция.

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#сергей лавров
#мид рф
#россия
#война
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Лавров напомнил предупреждающим о войне с РФ об инстинкте самосохранения
24 января 2024, 21:10

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что у тех, кто предупреждает о возможной войне с Россией, еще остался инстинкт самосохранения. Об этом он говорил на пресс-конференции.
«Надеюсь, что это не так, что там все-таки еще остались умные люди, которые хотя бы имеют не только знание истории, но и инстинкт самосохранения», - заявил Лавров.

Он также признался, что слышал, как действующий президент США Джо Байден говорил, что в случае поражения Украины Россия нападет на страны Прибалтики, Финляндию и другие.

Кроме того, Лавров сообщил, что Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за украинской атаки на самолет Ил-76 ВКС РФ с пленными ВСУ на борту. Он отметил, что не хотел бы повторения истории 2022 года, когда после инсценировки в Буче, по словам Лаврова, России пришлось ждать заседания три дня.

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Лавров: Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области
24 января 2024, 20:54

Фото: сайт Кремля

Россия устанавливает все факты крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, на борту которого находились украинские военнопленные. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, Россия сейчас устанавливает все факты произошедшего.

Он подчеркнул, что украинская сторона сразу после крушения Ил-76 заявила «об очередной победе ВСУ». Однако, когда стало известно, что на борту упавшего самолета находились украинские военнопленные, киевский режим начал «заметать под ковер» свои сообщения о победах.

«Повторюсь, мы только-только эту информацию получили, она проверяется, в том числе для этого мы настаиваем на созыве сегодня заседания Совета Безопасности, где украинская сторона могла бы рассказать, как все это произошло», - отметил Лавров.

Он также добавил, что Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за украинской атаки на самолет Ил-76 ВКС РФ с пленными ВСУ на борту.

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#самолет
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В США заявили об отсутствии денег для Украины
Остин: У США больше нет денег для Украины
24 января 2024, 20:37

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

У США больше нет денег для Украины. Такое заявление сделал министр обороны Ллойд Остин в рамках ежемесячной конференции 50 стран, координирующих поддержку Киева. Его слова передает Associated Press.
«У США у кончились деньги для помощи Украине, и мы не в состоянии поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том же уровне, что и год назад», – заявил Остин.

Он также призвал сделать все, чтобы предоставить Украине максимальное число наземных систем противовоздушной обороны и перехватчиков для борьбы с российскими ракетами.

При этом издание приводит слова помощника министра обороны по международным делам Селесты Валландр, которая рассказала, что Минобороны Украины постоянно получает информацию нехватке у ВСУ вооружения и боеприпасов.

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#всу
#минобороны
#вооружения
#ракеты
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США не знают, на что пошли выделенные Украине деньги
Сенатор Вэнс: США не знают, куда пошли выделенные Киеву деньги
24 января 2024, 19:57

Фото: iStock/dkfielding

США не знают, на что были потрачены выделенные Украине средства. Об этом сообщил американский сенатор Джей Ди Вэнс.
Он подчеркнул, что американские политики понятия не имеют, куда пошла большая часть выделенных денег. К тому же, коррупция на Украине вышла из-под контроля. Всё это в очередной раз подтверждает необходимость прекращения финансирования Киева.

Этими словами сенатор прокомментировал материал Fox News, в котором приводится его обращение к коллегам-республиканцам о скандале с недостаточным надзором за помощью Украине.

Тогда Вэнс говорил о том, что Пентагон не смог вести точный и своевременный учёт поставок вооружения.

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#сша
#украина
#финансирование
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Экипаж упавшего самолёта Ил-76 посмертно представят к госнаградам
24 января 2024, 19:43

Фото: iStock/SOMATUSCANI

Экипаж разбившегося самолёта Ил-76 представят к госнаградам посмертно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В среду, 24 января, в Белгородской области потерпел крушение российский самолёт Ил-76. На его борту находились более 60 украинских военнопленных и несколько членов экипажа. Все они погибли. За мгновение до падения лётчики успели подать сигнал о том, что на самолёт была осуществлена атака извне. В Госдуме заявили, что украинские ракеты сбили самолёт ракетами.

Командир самолёта Станислав Беззубкин и все члены экипажа будут награждены посмертно за героический поступок – они не допустили падения самолёта в жилом секторе села Яблоново.

Лётчик Беззубкин служил в Сирии и тушил пожары в Турции, за что получил несколько госнаград. У него остались жена и маленькая дочь.

Также посмертно к госнаградам будут представлены пятеро членов экипажа.

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#лётчики
#самолет
#награда
#белгород
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Фицо дал обещание не блокировать украинские закупки оружия у словацкого бизнеса
24 января 2024, 18:54

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Ужгороде.
На встрече Фицо передал украинской стороне гуманитарную помощь. Киев располагает данными о том, что правительство Словакии не заблокирует закупки вооружения у словацкого бизнеса. Встреча министров проходила за закрытыми дверями. Словацкое издание topky.sk пишет, что Роберт Фицо сообщил, что страна не планирует оказывать Киеву военную помощь. Также нет готовности пускать Украину в Евросоюз.

«Когда дело доходит до вступления в Евросоюз, мы их уважаем, но они должны выполнить условия»,— заявил премьер-министр Словакии.
На встрече премьер-министр был в сопровождении министра обороны Роберта Калиняка и министр иностранных дел Юрая Бланара.
После встречи украинский премьер Денис Шмыгаль в Telegram-канале написал об итогах встречи. По его словам, правительство Словакии не планирует препятствовать закупкам Украиной вооружения у словацкого бизнеса. Стороны договорились сотрудничать в поставке техники, чтобы возводить оборонные рубежи.

Роберт Фицо возглавил правительство в октябре 2023 года. Он и премьер Венгрии Виктор Орбан блокировали новый пакет помощи Украине (€50 млрд), который выделяли из фонда Евросоюза. Также Фицо считает, что Украина обязана отдать часть территории, чтобы бои прекратились.

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«Несмотря ни на что»: Словакия и Украина настроены на сотрудничество
Шмыгаль: Словакия и Украина будут сотрудничать несмотря на разногласия
24 января 2024, 18:22

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Словакия и Украина будут сотрудничать несмотря на все разногласия, с таким заявлением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его цитирует ТАСР.
«Несмотря на разногласия, мы намерены проводить со словацким правительством политику «нового прагматизма», которая принесет пользу обеим странам», — прокомментировал ситуацию украинский премьер.

При этом, словацкий коллега Шмыгаля Роберт Фицо заявил, что Словакия не намерена блокировать военную помощь для Вооружённых сил Украины ни в виде военной техники, ни денежных средств. Он также отметил, что Братислава полностью поддерживает стремление Киева вступить в состав Европейского союза.

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#словакия
#украина
#сотрудничество
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МИД: Прекращено соглашение о приграничном сотрудничестве между РФ и Финляндией
24 января 2024, 18:11

Фото: iStock/Ruma Aktar

МИД РФ сообщил о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве между Россией и Финляндией, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Двадцать четвертого января 2024 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года», — говорится в обнародованном сообщении российского министерства иностранных дел.

Напомним, ноту послу Финляндии в России вручили 25 октября 2023 года. В документе было сказано, что в ответ на конфронтационные действия финской стороны Россия приняла решение о прекращении «Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой», которое было подписано 13 апреля 2012 года.


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#соглашения
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