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Белый дом отказался комментировать крушение самолёта Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Ранее председатель комитета по международным делам Госдумы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ответственность за крушение российского самолёта с украинскими военнопленными на борту лежит на США и Евросоюзе. Также он поддержал предложение депутата Картополова о признании киевского террористическим.
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