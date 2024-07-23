Белый дом объявил о возвращении Байдена на рабочее место

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Президент США Джо Байден вернется на свое рабочее место в Белом доме во вторник, 23 июля, после завершения карантина в штате Делавэр, где он проходит лечение от коронавируса, передает агентство ТАСС со ссылкой на опубликованное расписание американского лидера.
Согласно графику, Байден покинет свой дом в Рехобот-Бич в 12:30 по времени Восточного побережья США (19:30 по московскому времени) и отправится в аэропорт в Дувре. Через час он вылетит на военную базу Эндрюс под Вашингтоном, округ Колумбия.
Еще через час Байден прибудет в Белый дом, где проведет закрытый брифинг.
Ранее врач президента США Кевин О'Коннор заявил, что симптомы коронавируса у Байдена почти полностью исчезли.
В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
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Еще через час Байден прибудет в Белый дом, где проведет закрытый брифинг.
Ранее врач президента США Кевин О'Коннор заявил, что симптомы коронавируса у Байдена почти полностью исчезли.
В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
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Александр Климов