В США начали распространять слухи о смерти Байдена

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После того как действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной кампании, пользователи социальных сетей в США начали распространять слухи об его смерти, передает РИА Новости.
«Сообщается, что Джо Байдена в последний раз видели на публике 17 июля. Это произошло через несколько дней после покушения на Трампа. Америка хочет знать: где Джо?» – спрашивает журналист Кайл Беккер.
Кроме того, в комментариях под последним постом на официальном аккаунте X американского лидера была стали появляться запросы фотографии Байдена со свежим номером газеты.
В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
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Александр Климов