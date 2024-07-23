Над Капитолием спустили государственные флаги

Фото: IStock/Yury Karamanenko
Над зданием Капитолия спущены флаг США. Об этом свидетельствуют записи онлайн-трансляций с камер наблюдения.
Ранее в США начали подозревать, что президента Джо Байдена нет в живых, поскольку он уже два дня не появлялся на публике.
В частности, конгрессвумен-республиканец Лорен Бобер потребовала доказательств того, что президент США Джо Байден жив.
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