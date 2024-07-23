«Смешанные эмоции»: Харрис отреагировала на выход Байдена из избирательной гонки

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Вице-президент США Камала Харрис отреагировала на выход действующего американского лидера Джо Байдена из президентской гонки.
В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
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Александр Климов