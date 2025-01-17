Белый Дом: ограничение экспорта урана от РФ угрожает ядерной энергетике США

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Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что ограничение РФ по экспорту обогащенного урана угрожает ядерной энергетике Штатов и их союзников. Слова политика передают в ТАСС.
«Россия в ноябре прошлого года ограничила экспорт обогащенного урана, создав риск нарушений в ядерной энергетике у нас и наших союзников», — заявил Сингх.
Напомним, что Россия приняла решение ограничить экспорт обогащенного урана в ноябре прошлого года. В частности это касается вывозе сырья в США, а также по договорам с лицами, которые зарегистрированы в американской юрисдикции. Под исключения попадают случаи разовой лицензии, которые предоставляются Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.
Данное ограничение является ответом на то, что США запрещают импорт урановой продукции РФ с 2028 года. До этого времени будут действовать соответствующие ограничения.
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