Стало известно, чего ждут американцы от президентства Трампа

Американцы ждут от президентства Дональда Трампа, инаугурация которого назначена на 20 января, решения двух проблем: высоких цен и бесконтрольной миграции. Об этом заявил политический обозреватель Грег Вайнер. По его мнению, также жителей США беспокоит ситуация с пожарами в Калифорнии и планы будущего президента на Канаду и Гренландию.