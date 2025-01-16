Стало известно, чего ждут американцы от президентства Трампа

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Американцы ждут от президентства Дональда Трампа, инаугурация которого назначена на 20 января, решения двух проблем: высоких цен и бесконтрольной миграции. Об этом заявил политический обозреватель Грег Вайнер. По его мнению, также жителей США беспокоит ситуация с пожарами в Калифорнии и планы будущего президента на Канаду и Гренландию.
«Многие канадцы говорят о том, что если им всем канадские доллары обменяют на американские, в соотношении один к одному, то они моментально проголосуют за объединение с США», — поделился обозреватель с Общественной Службой Новостей.Тем временем американист Малек Дудаков прокомментировал заявление кандидата на должность госсекретаря США Марко Рубио о важной роли санкций против России. В беседе с RT политолог отметил, что команда Трампа понимает необходимость переговоров с Россией, так как при Байдене были использованы все возможные рычаги давления, в том числе разрешение на применение дальнобойного оружия.
«В рамках переговоров команда Трампа будет пытаться продавать России вопросы, связанные с экономикой. Это смягчение, снятие санкций. В первую очередь тех, что были приняты с 2022 года. И вопрос возвращения наших замороженных активов», — пояснил аналитик.Читайте также:
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