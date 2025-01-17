Будущий глава Минфина США Бессент: Штаты могут ужесточить санкции против РФ

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Будущий глава Министерства финансов США Скотт Бессент выступает за ужесточение санкций против РФ. Об этом он сказал в ходе своего выступления в финансовом комитете Сената Конгресса.
«Если кто-то из российских чиновников смотрит эти слушания об утверждении моей кандидатуры, они должны понимать, что в том случае, если меня утвердят, и если президент Трамп потребует этого в качестве элемента его стратегии по завершению войны на Украине, то я на 100% выступаю за поднятие санкций», — заявил Бессент на слушаниях которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры на пост главы Минфина.
Политик уточнил, что ужесточение санкций будет касаться в большинстве своем представителей крупного нефтяного сектора РФ. Данная реакция может случиться для того, чтобы убедить Россию приступить к переговорам. Стоит отметить, что Скотт Бессент был выдвинут в качестве кандидата на пост главы Минфина США избранным президентом Штатов Дональдом Трампом.
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