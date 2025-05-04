Белый дом опозорился с фото Трампа в образе героя «Звёздных войн»

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Белый дом опубликовал фотографию президента США Дональда Трампа, который должен был предстать в образе положительного героя из «Звёздных войн», однако перепутал цвета и показал главу государства в образе злодея. Соответствующий пост опубликован на странице администрации США в соцсети Х.
Отмечается, что снимок опубликован 4 мая, когда поклонники киносаги отмечают неофициальный праздник в честь фильмов.
В поздравлении Белый дом раскритиковал «радикальных левых безумцев», которые намерены вернуть в «нашу Галактику» убийц, наркобаронов и «лордов ситхов», последние из которых являются по сюжеты главными злодеями и врагами протагонистов – «джедаев».
Текст поста сопровождался снимком, сгенерированным нейросетью. На нём Трамп представлен со «световым мечом» красного цвета, с которыми в фильме ходили «ситхи», то есть отрицательные персонажи.
Пользователи соцсети высмеяли пост Белого дома, иронично высказавшись о мече в руках главы государства и познаниях чиновников администрации США о «Звёздных войнах».
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В поздравлении Белый дом раскритиковал «радикальных левых безумцев», которые намерены вернуть в «нашу Галактику» убийц, наркобаронов и «лордов ситхов», последние из которых являются по сюжеты главными злодеями и врагами протагонистов – «джедаев».
Текст поста сопровождался снимком, сгенерированным нейросетью. На нём Трамп представлен со «световым мечом» красного цвета, с которыми в фильме ходили «ситхи», то есть отрицательные персонажи.
Пользователи соцсети высмеяли пост Белого дома, иронично высказавшись о мече в руках главы государства и познаниях чиновников администрации США о «Звёздных войнах».
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Анастасия Чинкова