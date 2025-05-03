«Пафосная чушь»: Медведев отреагировал на слова Трампа о главной роли США в Победе

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Заявления президента США Дональда Трампа о главной роли Америки в Победе во Второй мировой войне — «пафосная чушь», заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
«Трамп давеча сообщил о том, что США внесли главный вклад в Победу во Второй мировой войне, и что он установит праздник 8 мая. Праздник — это неплохо. А по первому выводу — пафосная чушь», — написал политик в соцсетях.Медведев подчеркнул, что советский народ отдал ради Победы 27 миллионов жизней, а еще зампред посоветовал республиканцу вспомнить, кто громил нацистов на протяжении четырех с лишним лет и в итоге взял Берлин.
«Поэтому День Победы – наш и он 9 мая!» — резюмировал Медведев.Накануне дипломат МИД РФ Захарова опубликовала письмо 32-го президента США Франклина Рузвельта, где тот признал решающий вклад СССР в Победу.
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Никита Кротов