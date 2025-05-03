Дональд Трамп предстал в образе Папы римского

Фото: DonaldTrump/truthsocial.com
Президент США Дональд Трамп примерил на себя образ папы Римского. Соответствующий пост глава Белого дома выложил на своей странице в соцсети.
Трамп на фото облачен в одеянии папы Римского. Ранее он в шутку заявил, что может представить себя в качестве нового главы всемирной католической церкви. В конце апреля в возрасте 88 лет скончался папа Римский Франциск. Выборы нового папы Римского пройдут 7 мая.
Трамп уже отмечал, что намерен сделать США более религиозной страной, чем когда бы то ни было. 1 мая глава США учредил Комиссию по свободе вероисповедания. Комиссия должна обозначить существующие угрозы религиозной свободе в стране, а также предложить стратегию ее защиты для следующих поколений.
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Трамп уже отмечал, что намерен сделать США более религиозной страной, чем когда бы то ни было. 1 мая глава США учредил Комиссию по свободе вероисповедания. Комиссия должна обозначить существующие угрозы религиозной свободе в стране, а также предложить стратегию ее защиты для следующих поколений.
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