Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Дональд Трамп предстал в образе Папы римского

Дональд Трамп предстал в образе Папы римского

Глава США Дональд Трамп выложил пост в образе Папы римского
Фото: DonaldTrump/truthsocial.com

Фото: DonaldTrump/truthsocial.com

Президент США Дональд Трамп примерил на себя образ папы Римского. Соответствующий пост глава Белого дома выложил на своей странице в соцсети.
Трамп на фото облачен в одеянии папы Римского. Ранее он в шутку заявил, что может представить себя в качестве нового главы всемирной католической церкви. В конце апреля в возрасте 88 лет скончался папа Римский Франциск. Выборы нового папы Римского пройдут 7 мая.

Трамп уже отмечал, что намерен сделать США более религиозной страной, чем когда бы то ни было. 1 мая глава США учредил Комиссию по свободе вероисповедания. Комиссия должна обозначить существующие угрозы религиозной свободе в стране, а также предложить стратегию ее защиты для следующих поколений.

Читайте также:

Назван главный кандидат на пост советника Трампа по нацбезопасности

«Сделали несравнимо больше! Выиграли обе войны»: Трамп сделал шоковое заявление о роли США во Второй мировой

Илон Маск раскрыл факты нецелевого расходования бюджетных средств госслужащими США
#сша
#фото
#трамп
#папа римский
Путин озвучил одно свое желание
Путин рассказал о желании «врезать» при своем хладнокровии
03 мая 2025, 12:53

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

У президента России Владимира Путина всегда возникает желание «врезать» при всем своем хладнокровии. Глава государства разоткровенничался с журналистом Павлом Зарубиным.
«Всегда. Я с этим живу, но я с этим борюсь», — сказал Путин.
Соответствующие кадры есть в новой документальной картине «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», которую покажут по «России 1» в грядущее воскресенье, 4 мая.

Накануне Владимир Путин показал свою кремлевскую квартиру и содержимое холодильника. Президент радушно встретил прессу, достав кефир и чашки, а еще на столе российского лидера обнаружились мед, фрукты, соль, перец и соевый соус.

Путин был впервые избран на пост президента 26 марта 2000 года.

Читайте также:

Путин обещал подумать над переименованием Волгограда в Сталинград

Песков объяснил, почему многие лидеры стран намерены посетить Москву 9 Мая

Стало известно, что задумала Европа против России на День Победы 9 мая
#мир
#россия
#владимир путин
#политика
#новости
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пафосная чушь»: Медведев отреагировал на слова Трампа о главной роли США в Победе
Медведев посчитал чушью слова Трампа о главной роли США в Победе
03 мая 2025, 12:35

Фото: istockphoto/NaumB

Заявления президента США Дональда Трампа о главной роли Америки в Победе во Второй мировой войне — «пафосная чушь», заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
«Трамп давеча сообщил о том, что США внесли главный вклад в Победу во Второй мировой войне, и что он установит праздник 8 мая. Праздник — это неплохо. А по первому выводу — пафосная чушь», — написал политик в соцсетях.
Медведев подчеркнул, что советский народ отдал ради Победы 27 миллионов жизней, а еще зампред посоветовал республиканцу вспомнить, кто громил нацистов на протяжении четырех с лишним лет и в итоге взял Берлин.

«Поэтому День Победы – наш и он 9 мая!» — резюмировал Медведев.
Накануне дипломат МИД РФ Захарова опубликовала письмо 32-го президента США Франклина Рузвельта, где тот признал решающий вклад СССР в Победу.

Читайте также:

«Сделали несравнимо больше! Выиграли обе войны»: Трамп сделал шоковое заявление о роли США во Второй мировой

США отменили безвизовый режим с Румынией до его вступления в силу

Назван главный кандидат на пост советника Трампа по нацбезопасности
#мир
#россия
#сша
#ссср
#дмитрий медведев
#вторая мировая война
#дональд трамп
#9 мая
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США отменили безвизовый режим с Румынией до его вступления в силу
Министерство внутренней безопасности: в США отменили безвизовый режим с Румынией
03 мая 2025, 04:30

Фото: iStock/rarrarorro

США отменили безвизовый режим с Румынией, который так и не вступил в силу, несмотря на включение страны в программу в январе 2025 года. Об этом сообщается на сайте министерства внутренней безопасности США.
Решение по включению страны в безвизовую программу, принятое при администрации Джо Байдена, было аннулировано 2 мая, оставив граждан без упрощенного въезда.

«Румыния была включена в список 9 января 2025 года, но это определение не было реализовано до его отмены 2 мая 2025 года», — отмечается на официальном сайте в разделе о безвизовом режиме США.
Безвизовый режим, реализуемый министерством внутренней безопасности совместно с госдепартаментом США, позволяет гражданам участвующих стран посещать Америку для туризма или бизнеса на срок до 90 дней без визы. Взамен американцы получают аналогичные привилегии в странах-участницах, включая большинство европейских государств, а также Японию, Южную Корею и Тайвань.

Читайте также:

Судья ООН получила срок за принуждение к рабскому труду в Великобритании

«Мы сожгли себе руки! И у меня деформировались все кольца»: Кристина Асмус поделилась опытом от похода на шоу в Париже

В возрасте 84 лет скончался российско-американский политолог Эдуард Лозанский
#сша
#страны
#программа
#визы
#режим
Следите за нашими новостями
в удобном формате
CBS: Уолтц отказался от должности посла США в Саудовской Аравии
03 мая 2025, 00:35

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отказался от предложенной должности посла в Саудовской Аравии, выбрав пост постоянного представителя США при ООН. Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на информированные источники, передает ТАСС.
Уолтцу, освобожденному Дональдом Трампом от обязанностей советника по нацбезопасности, позволили самостоятельно выбрать новую позицию. Среди вариантов на рассмотрении была возможность стать послом в одной из предложенных стран, включая Саудовскую Аравию.

«Сделали несравнимо ​больше! Выиграли обе войны»: Трамп сделал ​шоковое заявление о роли США во Второй мировой
«Сделали несравнимо ​больше! Выиграли обе войны»: Трамп сделал ​шоковое заявление о роли США во Второй мировой
«В беседах с руководителем аппарата сотрудников Белого дома Сьюзи Уайлс Уолтцу были предложены должности посла в нескольких странах (...) После некоторых размышлений Уолтц остановился на работе постпредом при ООН», — передает CBS.
1 мая сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть кандидатуру советника по нацбезопасности Майка Уолтца на должность постпреда страны при ООН. Американский лидер добавил, что обязанности советника по нацбезопасности США временно будет исполнять госсекретарь Марко Рубио, продолжая при этом руководить Госдепом.

А уже 2 мая портал Axios назвал основным кандидатом на освободившуюся в США должность советника по нацбезопасности Стивена Миллера. Сейчас Стивен Миллер — замглавы администрации по внутренней безопасности. Еще его называют архитектором жесткой иммиграционной политики при республиканцах.

Читайте также:

«Первая встреча с отцом. Говорит, я родился по залету»: Александр Ревва раскрыл правду о тяжелом прошлом и боли юности

Дзюба обновил свой рекорд по голам среди футболистов России

Число пострадавших при наезде джипа на людей в Германии выросло
#сша
#пост
#портал
#дома
#оон
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маск высказался о признании партии АдГ в Германии экстремистской
Маск считает возможный запрет партии АдГ радикальной атакой на демократию
02 мая 2025, 22:22

Фото: istockphoto/JARAMA

Американский миллиардер Илон Маск считает, что возможный запрет немецкой политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ФРГ — это атака на демократию. Так он отреагировал в соцсетях на новость о том, что организацию признали экстремистской в стране.
«Запрет центристской АдГ, самой популярной партии Германии, стал бы радикальной атакой на демократию», — сказано в публикации Маска.
О признании партии АдГ экстремистской сообщалось сегодня днем, 2 мая. Соответствующее заявление опубликовало ведомство по охране конституции.

До этого немецкий институт по правам человека опубликовал доклад, где заявил, что условия для запрета АдГ выполнены.

Читайте также:

Захарова ответила Трампу на его слова о роли США во Второй мировой войне

«Действительно потрясает»: депортированный из Румынии журналист Боуз о произошедшем

В России оценили выдвижение Уолтца в постпреды США
#мир
#фрг
#германия
#илон маск
#партия
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате