Трамп назвал своих возможных преемников на посту президента США

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Действующий президент США высказался о своих возможных преемниках на посту главы государства. Таковыми он считает госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.
Об этом хозяин Белого дома заявил в беседе с корреспондентом телеканала NBC. Он подчеркнул, что, разумеется, хотел бы видеть в президентском кресле после себя достойного представителя Республиканской партии.
Такими «великими республиканцами» он считает как раз Вэнса и Рубио. По словам американского лидера, Джей Ди Вэнс на посту вице-президента США проделывает «фантастическую работу». Впрочем, среди его однопартийцев «полно хороших людей», которые могли бы стать лидерами партии и занять высший государственный пост, добавил Трамп в заключение.
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«Я хочу <...> передать это кому-то другому, в идеале — великому республиканцу», — сказал Трамп.
Такими «великими республиканцами» он считает как раз Вэнса и Рубио. По словам американского лидера, Джей Ди Вэнс на посту вице-президента США проделывает «фантастическую работу». Впрочем, среди его однопартийцев «полно хороших людей», которые могли бы стать лидерами партии и занять высший государственный пост, добавил Трамп в заключение.
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Александр Бойцов