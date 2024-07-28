Белый дом осудил удар по Голанским высотам

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Вашингтон считает, что шиитская организация «Хезболла» несет ответственность за ракетный удар по друзскому поселению Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эдриенн Уотсон.
Белый дом назвал удар по поселению ужасным. В сообщении отмечается, что этот инцидент «должен быть осужден всеми».
Ранее, 28 июля, разведка США усомнилась в том, что удар по Голанам было преднамеренным. Представители разведки были убеждены, что за ударом на город стоит ливанская шиитская организация «Хезболла».
В то же время характер удара показался им подозрительным. По данным Associated Press, сотрудники разведки не были уверены, намеревалась ли группировка атаковать цель или это была ошибка.
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Ранее, 28 июля, разведка США усомнилась в том, что удар по Голанам было преднамеренным. Представители разведки были убеждены, что за ударом на город стоит ливанская шиитская организация «Хезболла».
В то же время характер удара показался им подозрительным. По данным Associated Press, сотрудники разведки не были уверены, намеревалась ли группировка атаковать цель или это была ошибка.
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Александр Климов