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Израиль заявил о готовности войны с Ливаном после ракетного удара

Ynet: Израиль не планирует полномасштабной войны с Ливаном после обстрела Голан
28 июля 2024, 22:22
Фото: istock / Oleksii Liskonih

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Интенсивность боевых действий в Ливане после субботней атаки на Голанские высоты может возрасти на небольшой промежуток времени, но перехода в полномасштабную войну не будет. Об этом пишет новостной портал Ynet со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.
«Возможно, мы вступим в боевые действия на несколько дней. Мы говорим об ограниченном временном периоде, даже если это будет отличаться от того, что мы видим до сих пор», — заявил один из собеседников агентства.
Напомним, 27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты оказались под обстрелом, в результате которого были ранены более 30 человек, в том числе игравшие на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс дети.



Ранее глава МИД Израиля заявил о «последнем шансе» предотвратить войну с Ливаном. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Белый дом осудил удар по Голанским высотам
Белый дом назвал ответственными за удар по Голанам организацию «Хезболла»
28 июля 2024, 23:17

Фото: iStock/rarrarorro

Вашингтон считает, что шиитская организация «Хезболла» несет ответственность за ракетный удар по друзскому поселению Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эдриенн Уотсон.
Белый дом назвал удар по поселению ужасным. В сообщении отмечается, что этот инцидент «должен быть осужден всеми».

Ранее, 28 июля, разведка США усомнилась в том, что удар по Голанам было преднамеренным. Представители разведки были убеждены, что за ударом на город стоит ливанская шиитская организация «Хезболла».

В то же время характер удара показался им подозрительным. По данным Associated Press, сотрудники разведки не были уверены, намеревалась ли группировка атаковать цель или это была ошибка.

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#израиль
#сша
#белый дом
#разведка
#ракетный удар
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«Точно так же, как в Карабах»: Эрдоган сделал заявление по Израилю
Эрдоган: Турция может войти в Израиль точно так же, как в Ливию и Карабах
28 июля 2024, 22:42

Фото: сайт Кремля

Турция может ввести войска в Израиль, так же, как когда-то в Ливию и Карабах. Такое заявление сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт телеканал Halk TV.
«Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с ними (Израилем. — ред) то же самое. Нет ничего невозможного», — сказал турецкий лидер.
Как утверждает Эрдоган, страна должна быть сильной, чтобы пойти на такие шаги.

Также глава Турции напомнил об отказе лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса от выступления в турецком парламенте. До этого президент государства призвал Аббаса извиниться.

До этого Эрдоган ударил по лицу ребенка, который не поцеловал его руку, и попал на видео. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Власти Украины задумали до конца года подготовить план по достижению мира
Зеленский: Киев подготовит план по достижению мира к концу ноября
28 июля 2024, 20:03

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что Киев к концу ноября 2024 года подготовит план по достижению мира. Перед этим украинские власти подробно обсудят вопросы территориальной целостности с другими странами.
По словам Зеленского, Киев не может ответить на призывы к перемирию, пока ее территория находится под контролем российской стороны.

Он также назвал три фактора для «справедливого прекращения войны». По мнение украинского президента, ими являются терпение, поддержка и дипломатическое давление. Как считает глава страны, дополнительное давление на Москву может оказать единство Соединённых Штатов и стран Европы.

На прошлой неделе Зеленский допустил возможность мирных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, невзирая на действующий запрет. Зеленский заявлял, что представители РФ «должны быть на втором саммите» по Украине в ноябре.

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В блоке AUKUS обострились старые проблемы и возникли новые
28 июля 2024, 18:22

Фото: istockphoto/Victor Metelskiy

Блоку AUKUS скоро исполнится три года. Несмотря на первоначальные весьма обширные планы, вопросов к его эффективности возникает всё больше, что признают и на Западе.
Объединение AUKUS, названное по первым буквам стран-участниц (Australia, United Kingdom, United States), было создано в 2021 году, напоминает РИА Новости. Его официальной задачей было объявлено поддержание безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Ещё тогда возникли вопросы к целесообразности блока, ведь Вашингтоном уже было создано объединение Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), зоной интересов которого был этот же регион.

В 2022 году представитель китайского МИД Чжао Лицзянь открыто называл новый блок «попыткой создать Азиатско-Тихоокеанскую версию НАТО». Похожей риторики придерживалась и Россия.

По плану AUKUS Австралия должна получить субмарины из США примерно в 2032-м, однако со сроками у американцев возникли проблемы. Верфи США уже отстают на годы даже без дополнительного спроса. Предоставление субмарин Австралии было в принципе единственным практическим шагом, анонсированным AUKUS. После сообщений о срыве сроков критики утверждают, что блок не достиг ожидаемого прогресса.

Есть вероятность, что в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа США вообще выйдут из AUKS. Он не скрывает своей изоляционистской политики, при которой «Америка превыше всего». В свой первый президентский срок он уже успел запомниться угрозами выйти из НАТО и требованием к союзникам больше платить за оборону.

Перспективы AUKUS с учётом вышесказанного выглядят туманными.

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Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя словами: «На счастье!»
28 июля 2024, 17:30

Фото: сайт Кремля

В воскресенье после Главного военно-морского парада по случаю Дня ВМФ России президент РФ Владимир Путин собрал в Адмиралтействе командиров кораблей из Китая, Алжира и Индии.
На встрече также присутствовали командиры морских сил, включая Азербайджан, Вьетнам и Египет. После выступления главы российского государства, в котором он поздравил моряков и поблагодарил их за участие в празднике, официанты стали разносить гостям напитки. Один из иностранцев случайно уронил бокал и, смутившись, принялся собирать осколки. Путин остановил его.

«У нас не принято, это на счастье», — сказал российский президент.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что когда военные люди собираются вместе, тем более люди с таким характером, как военные моряки, это говорит о том, что они нацелены на взаимодействие, мир и сотрудничество.

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#египет
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Миршаймер: Зеленскому нужно следить за своей страной, а не за США
28 июля 2024, 17:17

По мнению американского политолога Джона Миршаймера, Владимир Зеленский, который сейчас занимает пост президента Украины, должен уделять больше внимания ситуации на фронте, а не предвыборной гонке в США.
Это мнение было высказано политологом в интервью на YouTube-канале Daniel Davis/Deep Dive, выдержки из которого были опубликованы РИА Новости.

По мнению политолога, Владимиру Зеленскому следует быть готовым к тому, что Дональд Трамп может вернуться в Белый дом.

«Однако, что более важно, президент Украины должен учитывать, что он сталкивается с крайне сложной ситуацией на поле боя, независимо от того, кто станет следующим президентом США — Дональд Трамп или Камала Харрис», — считает Джон Миршаймер.

Политолог подчеркнул, что Вооружённые силы Украины и так находятся в сложном положении, а после президентских выборов в США ситуация может только ухудшиться.

Как ранее сообщалось, ВС РФ поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса «Patriot», скопления живой силы и техники ВСУ в 138 районах.

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#медведев
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Медведев: Россия даст шанс будущему американскому лидеру наладить отношения
28 июля 2024, 16:36

Фото: сайт Кремля

Россия готова дать шанс будущему президенту США наладить отношения и снизить напряжённость. Однако текущая ситуация даже сдержанного оптимизма не внушает.
Об этом в разговоре с ТАСС заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Таким образом он прокомментировал ситуацию с президентскими выборами в США и связанные с этим дальнейшие политические перспективы. По словам политика, в американском истэблишменте нет ни одной по-настоящему серьёзной персоны, с которой можно иметь дело и вести конструктивный диалог.

Медведев считает, что американская политика по сути одряхлела и выродилась, как и весь западный мир. Тем не менее, Россия сделает всё возможное, чтобы обезопасить своих граждан от тех угроз, которые растут сейчас в геометрической прогрессии, заключил зампред Совбеза РФ.

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#сша
#россия
#дмитрий медведев
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#политика
#мир
#рф
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Володин: Церемония открытия Олимпиады-2024 войдёт в историю как «позор Франции»
28 июля 2024, 15:19

Фото: сайт Кремля

Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже войдёт в историю как позор Франции. Кадры, разошедшиеся по сети, демонстрируют полную и окончательную деградацию европейского общества.
Об этом написал в своём телеграм-канале председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Парламентарий отметил, что организаторы надругались над чувствами христиан во всём мире, спародировав библейский сюжет и сделав ключевыми участниками событий представителей сексуальных меньшинств и моральных уродов. Кроме того, они умудрились перепутать страны-участницы и водрузили на флагшток перевёрнутый флаг, в чём можно усмотреть даже некий символизм.

Спикер Госдумы подчеркнул, что Россия приняла абсолютно правильное решение отказаться от трансляции этого парада мракобесия. Наши взгляды на культуру, воспитание, духовные ценности коренным образом отличаются от тех, которые европейские политики навязывают своим народам. Всё, что в России является неприемлемым, в Париже было выставлено напоказ как символы времени и эпохи.

Организаторы Олимпиады во главе с Макроном, унизив весь христианский мир, дискредитировали прежде всего себя, растоптав память своих предков, которые много сделали для того, чтобы возвеличить Францию, которая была так скомпрометирована современниками, заключил Володин.

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Путин: Встречи военных разных стран говорят об их стремлении к миру
28 июля 2024, 14:55

Фото: сайт Кремля

Сотрудничество военных из разных стран свидетельствует об их стремлении к миру. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к иностранным морякам, участвовавшим в Главном военно-морском параде по случаю празднования Дня ВМФ РФ.
По его словам, если военные люди, а тем более люди с таким особым характером, как военные моряки, собираются вместе, это добрый знак. Знак того, что военные люди, собираясь вместе, стремятся к миру, сотрудничеству, взаимопониманию и партнёрству. Российский лидер поблагодарил гостей за то, что они в такое «непростое время» приехали в Россию и своим участием в параде создают предпосылки для взаимодействия и сотрудничества.

Российский лидер заверил иностранных участников парада, что россияне со своей стороны так же тепло и душевно относятся к ним самим, к руководству их государств и к народам их стран. И в этом смысле рассматривают их как посланцев своих народов.

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