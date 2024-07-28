Израиль заявил о готовности войны с Ливаном после ракетного удара

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Интенсивность боевых действий в Ливане после субботней атаки на Голанские высоты может возрасти на небольшой промежуток времени, но перехода в полномасштабную войну не будет. Об этом пишет новостной портал Ynet со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.
«Возможно, мы вступим в боевые действия на несколько дней. Мы говорим об ограниченном временном периоде, даже если это будет отличаться от того, что мы видим до сих пор», — заявил один из собеседников агентства.Напомним, 27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты оказались под обстрелом, в результате которого были ранены более 30 человек, в том числе игравшие на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс дети.
Ранее глава МИД Израиля заявил о «последнем шансе» предотвратить войну с Ливаном. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак