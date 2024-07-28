Израиль заявил о готовности войны с Ливаном после ракетного удара

Интенсивность боевых действий в Ливане после субботней атаки на Голанские высоты может возрасти на небольшой промежуток времени, но перехода в полномасштабную войну не будет. Об этом пишет новостной портал Ynet со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.