Белый дом отказался подтверждать передачу Украине F-16

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США отказались подтверждать передачу Украине своих истребителей F-16. Об этом официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что с этим вопросом следует обращаться напрямую к украинской стороне.
При этом Кирби напомнил, что по представленным ранее планам, американские истребители должны быть приняты на вооружение ВСУ до конца этого лета. Он добавил, что нет причин сомневаться в этих сроках.
Ранее в этот день сообщалось, что на Украину прибыла первая партия американских истребителей F-16 от европейских союзных государств. Отмечается, что партия содержит небольшое количество самолётов.
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При этом Кирби напомнил, что по представленным ранее планам, американские истребители должны быть приняты на вооружение ВСУ до конца этого лета. Он добавил, что нет причин сомневаться в этих сроках.
Ранее в этот день сообщалось, что на Украину прибыла первая партия американских истребителей F-16 от европейских союзных государств. Отмечается, что партия содержит небольшое количество самолётов.
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Анастасия Чинкова