Первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину

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Первая партия американских истребителей F-16, переданная странами НАТО, прибыла на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что первая партия включает в себя «небольшое количество истребителей».
В настоящее время неизвестно, смогут ли украинские лётчики сразу выполнять боевые задачи на новых истребителях или же потребуется время на их подготовку.
Ранее в МИД России заявляли, что поставка на Украину истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет восприниматься Москвой как угроза со стороны западных стран в ядерной сфере.
Также в России неоднократно заявляли о наличии оружия, способного сбивать такие самолёты.
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В настоящее время неизвестно, смогут ли украинские лётчики сразу выполнять боевые задачи на новых истребителях или же потребуется время на их подготовку.
Ранее в МИД России заявляли, что поставка на Украину истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет восприниматься Москвой как угроза со стороны западных стран в ядерной сфере.
Также в России неоднократно заявляли о наличии оружия, способного сбивать такие самолёты.
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Анастасия Чинкова