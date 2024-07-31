Стало известно, какое российское оружие может уничтожить F-16 в небе над Украиной

Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, поскольку у Киева нет сил и средств для противостояния российской армии. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».