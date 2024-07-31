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Российские ракеты класса «воздух — воздух» Р-37 представляют огромную опасность для самолетов F-16, которые получат боевики ВСУ. Об этом пишет Business Insider.
«Россияне используют истребители Су-35 и МиГ-31, которые несут такие ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности, как Р-37. Ее возможности представляют большую угрозу для F-16», — отмечается в статье.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие Североатлантического Альянса в ядерной сфере.
F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Много лет состоит на вооружении у армии США и стран НАТО, одобрен для реэкспорта на Украину.
До этого Колумбийские наемники Вооруженных сил Украины напали на украинских военных. По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, один из наемников отказался отправляться на штурм российских позиций в Часовом Яре. Боевики ВСУ связали и бросили латиноамериканца в яму. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова