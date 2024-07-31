Алаудинов рассказал, как повлияют поставки F-16 Украине на ход спецоперации

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Американские истребители F-16 у ВСУ никак не отразятся на ходе российской спецоперации. В этом уверен командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов.
«Если бы эти шесть истребителей, которые они хотят дать Украине, могли бы что-то изменить, их бы дали еще в 2022 году. Будет еще шесть новых целей для нашего ПВО», — заявил Алаудинов.
По его словам, таким оружием Россию не победить, так как страна обладает более мощным ресурсом сил и средств.
Ранее герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко заявил, что поставки Украине американских истребителей F-16 не изменят ситуацию в зоне спецоперации. Нимченко выразил мнение, что западные истребители могут «доставить хлопот на какое-то время».
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Элина Позднякова