Между ФРГ и Францией растет напряженность в вопросе перевооружения ЕС

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Франция и Германия могут начать конфликтовать в вопросе перевооружения Евросоюза (ЕС), пишет Financial Times (FT).
«Расходы не должны быть направлены на новые готовые решения, которые снова будут неевропейскими», — считает французский лидер Эммануэль Макрон.Уточняется, что поводом для напряжения стали предложенные инвестиции на сумму в 150 миллиардов евро в оборонную промышленность ЕС.
По мнению канцлера ФРГ Олафа Шольца, инициатива должна быть открытой в том числе и для тех партнеров-единомышленников, которые не входят в ЕС.
План перевооружения ЕС на 800 миллиардов евро предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 марта. Она также намерена привлечь 150 миллиардов в форме кредитов на изготовление средств ПВО стран ЕС и оружия для Киева.
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Никита Кротов