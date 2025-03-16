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В России предположили, где может быть «исчезнувшая» финансовая помощь Киеву от США

Пушков: «исчезнувшая» финансовая помощь Киеву от США может быть в Монако
Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

«Исчезнувшие» финансовые транши из США для Украины могут быть в Монако, предполагает сенатор Алексей Пушков в личном Telegram-канале. Уточняется, что в Монако ездят эшелоны супер-дорогих машин с номерами Украины.
«Я не знаю, куда ушли эти деньги», — заявил (Владимир) Зеленский, пытаясь объяснить исчезновение части финансовой помощи США. Так вот: крошечная часть обнаружена в Монако, где курсируют эшелоны супер-дорогих авто с украинскими номерами», — написал Пушков.
По разным оценкам, США выделили Украине, примерно, 350 миллиардов долларов во время президенства Джо Байдена. Когда к власти пришли республиканцы, Вашингтон решил вернуть вложенные средства с помощью сделки по редкоземельным металлам Украины.

Однако 28 февраля Владимир Зеленский и хозяин Белого дома Дональд Трамп поссорились, а подписание документа было сорвано.

Ранее сообщалось, о чем высказались сторонники Трампа.

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Из-за дрона ВСУ в Железногорске загорелась кровля автовокзала — Хинштейн
16 марта 2025, 22:31

Фото: istockphoto/N-sky

Кровля автовокзала загорелась из-за украинского беспилотника в Железногорске Курской области. Об этом в Telegram-канале проинформировал губернатор Александр Хинштейн.
«В результате падения обломков произошло возгорание мягкой кровли автовокзала, а также частного гаража. Силами МЧС оба пожара уже ликвидированы», — гласит публикация чиновника.

Хинштейн добавил, что никто не пострадал. Сейчас на месте ведут работу представители экстренных служб, а госпиталь перевели в режим повышенной готовности.

Перед этим журналисты Mash информировали, что ВСУ использовали, предположительно, дроны для атаки города. Предварительно сообщалось, что целью противника мог быть горно-обогатительный комбинат. В МО РФ информацию не подтверждали.

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«Прикидываются дураками»: Медведев высказался о «миротворцах» НАТО
Медведев сравнил отправку «миротворцев» НАТО на Украину с войной с альянсом
16 марта 2025, 21:19

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Российская сторона не раз говорила о том, что никаких натовских «миротворцев» на Украине не должно быть. Об этом на английском языке написал в соцсетях зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что британский премьер Кир Стармер, а также президент Франции Эммануэль Макрон «прикидываются дураками». Россия тем временем, согласно посту Медведева, выступает за то, что миротворческие силы не должны относиться к натовским странам.

«…Просто скажите прямо, что вы хотите оказать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО. Советуйтесь с [президентом США Дональдом] Трампом…» — резюмировал Медведев.
Ранее стало известно, как Медведев назвал Владимира Зеленского.

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Власти Тульской области объявили опасность атаки дронов
16 марта 2025, 21:01

Фото: istockphoto/aapsky

Опасность атаки дронов объявлена в Тульской области, проинформировали в министерстве региональной безопасности.
«Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области! Будьте бдительны», — сказано в публикации министерства в Telegram-канале.
Помимо этого, в МЧС России сообщили об опасности атаки беспилотников в Тамбовской области.

«Воздушная тревога» — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)», — гласит ведомственная рассылка в приложении.

Перед этим журналисты Telegram-канала Mash писали о том, что украинские неонацисты атакуют Железногорск на курском направлении с использованием, предположительно, дронов. В Минобороны РФ данные не подтверждали.

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В Киеве сделали заявление о территориях
The Independent: Киев смирился с потерей части земель
16 марта 2025, 20:47

Фото: istockphoto/Vadven

Киевский режим смирился с потерей части земель, пишет издание The Independent, ссылаясь на чиновников республики. Вместе с тем собеседники подчеркнули, что украинская сторона не готова на дополнительные территориальные уступки.
«Неразумно требовать, чтобы, например, Запорожье или Херсон были полностью переданы», — прокомментировали они. Чиновники резюмировали, что утраченные территории планируется возвращать при помощи дипломатии.
В сентябре 2022 года по итогам голосования в состав России вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Киевский режим не признал результаты референдума и продолжает обстрелы указанных территорий.

Ранее стало известно, к чему призвали в Крыму Владимира Зеленского.

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Уиткофф: потенциальная договоренность по Черноморью обсуждается на переговорах
16 марта 2025, 20:31

Фото: istockphoto/kornyeyeva

На переговорах обсуждается «потенциальная договоренность» по Черноморью, заявил журналистам CBS спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
«Доступ к портам — потенциальная договоренность о Черном море», — сказал Уиткофф.
Он добавил, что основной темой является достижение того, чтобы люди в приграничье «не дрались друг с другом».

Перед этим помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков отмечал, что позицию Москвы по кризису на Украине «довели до американцев».

Он подчеркивал, что Москва воспринимает призыв к 30-дневному перемирию в качестве попытки дать ВСУ передышку с последующими перегруппировкой и перевооружением.

Ранее сообщалось, на что может решиться Вашингтон в случае отказа России от перемирия.

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