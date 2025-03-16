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«Исчезнувшие» финансовые транши из США для Украины могут быть в Монако, предполагает сенатор Алексей Пушков в личном Telegram-канале. Уточняется, что в Монако ездят эшелоны супер-дорогих машин с номерами Украины.
«Я не знаю, куда ушли эти деньги», — заявил (Владимир) Зеленский, пытаясь объяснить исчезновение части финансовой помощи США. Так вот: крошечная часть обнаружена в Монако, где курсируют эшелоны супер-дорогих авто с украинскими номерами», — написал Пушков.По разным оценкам, США выделили Украине, примерно, 350 миллиардов долларов во время президенства Джо Байдена. Когда к власти пришли республиканцы, Вашингтон решил вернуть вложенные средства с помощью сделки по редкоземельным металлам Украины.
Однако 28 февраля Владимир Зеленский и хозяин Белого дома Дональд Трамп поссорились, а подписание документа было сорвано.
Ранее сообщалось, о чем высказались сторонники Трампа.
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Никита Кротов