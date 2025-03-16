Депутат Европарламента потребовал от США вернуть статую Свободы во Францию

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Депутат Европарламента от Франции Рафаэль Глюксман потребовал от США вернуть его стране статую Свободы. Об этом сообщает издание Die Welt.
«Мы дали ее вам, но, судя по всему, вы ее презираете», — сказал Глюксман.
Свое заявление депутат сделал во время съезда партии Place publique («Общественное место») перед 1,5 тыс. участниками конференции. К тому же Глюксман выступил с критикой американского президента Дональда Трампа. Французский политик осудил главу Штатов за сближение с Россией и поддержал Украину.
Помимо этого Трампа обвинили в массовом увольнении исследователей и людей, которые внесли свой вклад в развитие страны. Глюксман добавил, что Франция готова принять этих граждан.
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