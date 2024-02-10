Белый дом отвергает доклад прокурора о плохой памяти Байдена

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Представители администрации Белого дома возмутились формулировками, которые спецпрокурор Роберт Хур, расследующий дело о халатности при хранении документов, применил в отношении президента США Джозефа Байдена.
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома постаралась обратить всё в шутку. Она заявила, что Байден шутит насчёт своего возраста, причём он шутил и раньше. Вероятно, имеются ввиду неуклюжие попытки американского президента выговорить некоторые арабские имена и то, как он путал названия стран (Ирак/Украина, Мексика/Египет и так далее). Может быть, это действительно смешно, но не для американских избирателей, которым грозит видеть 81-летнего «дедушку Джо» на протяжении ещё одного президентского срока.
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Александр Бойцов