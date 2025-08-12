Белый дом раскрыл место встречи Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп проведут встречу в Анкоридже. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Отмечается, что в пятницу, 15 августа, американский президент отправится в Анкоридж в штате Аляска, где проведёт саммит с Путиным.
Российская сторона пока не комментировала объявленное место проведения встречи лидеров двух государств.
Также остаётся под вопросом участие во встрече Владимира Зеленского, который заявил о своей готовности присутствовать на саммите. Также глава киевского режима отметил, что Путин и Трамп якобы не смогут принять какое-либо решение об украинском конфликте без участия самой Украины.
