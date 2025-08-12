Белый дом раскрыл место встречи Путина и Трампа

12 августа 2025, 20:11

Белый дом: Путин и Трамп проведут встречу в Анкоридже

Фото: iStock/ronniechua

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп проведут встречу в Анкоридже. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.