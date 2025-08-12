Достижения.рф

Белый дом раскрыл место встречи Путина и Трампа

Белый дом: Путин и Трамп проведут встречу в Анкоридже
Фото: iStock/ronniechua

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп проведут встречу в Анкоридже. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.



Отмечается, что в пятницу, 15 августа, американский президент отправится в Анкоридж в штате Аляска, где проведёт саммит с Путиным.

Российская сторона пока не комментировала объявленное место проведения встречи лидеров двух государств.

Также остаётся под вопросом участие во встрече Владимира Зеленского, который заявил о своей готовности присутствовать на саммите. Также глава киевского режима отметил, что Путин и Трамп якобы не смогут принять какое-либо решение об украинском конфликте без участия самой Украины.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0