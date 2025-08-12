Лавров и Рубио подтвердили настрой на успешное проведение встречи на Аляске

12 августа 2025, 20:12

Сергей Лавров (Фото: mid.ru)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с американским госсекретарём Марко Рубио обсудил отдельные вопросы подготовки к предстоящей на Аляске встрече президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, сообщает пресс‑служба МИД РФ 12 августа.





Трамп 8 августа анонсировал встречу с Путиным на Аляске, запланированную на 15 августа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков охарактеризовал выбор места как логичный, отметив, что в этом регионе пересекаются экономические интересы государств.





«С обеих сторон подтверждён настрой на успешное проведение мероприятия», — говорится в заявлении МИД РФ.

