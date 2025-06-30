Келлог: США призывают РФ и Украину к немедленному прекращению огня

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Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог призвал Москву и Киев немедленно прекратить огонь и перейти к трехсторонним переговорам для прекращения конфликта. Об этом американский представитель написал на своей странице в соцсети X.



«Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам с целью завершения войны», — заявил Келлог.

К тому же Келлог упрекнул Россию в затягивании конфликта на Украине. Недавние заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о состоянии переговоров американский представитель назвал «оруэлловскими».
Иван Мусатов

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