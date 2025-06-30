Келлог: США призывают РФ и Украину к немедленному прекращению огня

30 июня 2025, 23:29

Фото: iStock/sb2010

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог призвал Москву и Киев немедленно прекратить огонь и перейти к трехсторонним переговорам для прекращения конфликта. Об этом американский представитель написал на своей странице в соцсети X.







«Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам с целью завершения войны», — заявил Келлог.