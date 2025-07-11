NYT: отношения между Путиным и Трампом испортились
Отношения между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом испортились. Об этом сообщает The New York Times.
В своей публикации газета заявляет, что российский лидер хотел добиться на Украине многого, но «просчитался».
Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль не удивлен тому, что Трамп ужесточил риторику в отношении России. На фоне этого издание Frankfurter Allgemeine Zeitung обратило внимание на то, что Москва не была шокирована изменением поведения главы США.
Сам Трамп еще 8 июля пообещал устроить России «маленький сюрприз».
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