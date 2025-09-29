Белый дом представил план Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа

29 сентября 2025, 21:58

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Белый дом представил комплексный план президента США Дональда Трампа, направленный на прекращение боевых действий в секторе Газа. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня, вывод израильских войск и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.