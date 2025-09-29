Белый дом представил план Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа
Белый дом представил комплексный план президента США Дональда Трампа, направленный на прекращение боевых действий в секторе Газа. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня, вывод израильских войск и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.
Отмечается, что план состоит из 20 пунктов.
В частности, на освобождение заложников Израилю дадут 72 часа после признания соглашения. Также указано, что сектор Газа полностью очистят от терроризма и перестроят, а ХАМАС и другие группировки обязаны отказаться от участия в управлении. При этом членам этих объединений, которые согласятся на разоружение и мирное сосуществование, гарантируют амнистию.
Временное управление Газой будет осуществлять технократические власти под контролем международного органа во главе с Трампом. В Газе также создадут особую экономическую зону с льготными условиями для стран-участниц.
Предполагается, что после подписания соглашения в сектор поступит международная гуманитарная помощь, включающая средства на восстановление инфраструктуры.
США выразили готовность сотрудничать с арабскими и международными партнёрами в формировании временных Международных стабилизационных сил для Газы.
Кроме того, от Израиля требуется не оккупировать и не аннексировать территорию сектора. А жителей призывают не покидать территорию, поскольку никого не будут принуждать к переселению.
Представители Белого дома подчеркивают, что представленный план направлен на достижение стабильного мира и восстановления региона после конфликта.
