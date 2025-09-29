Нетаньяху извинился перед Катаром за удар Израиля по Дохе

29 сентября 2025, 20:19

Нетаньяху извинился перед премьер-министром Катара Аль Тани за авиаудар по Дохе

Биньямин Нетаньяху (фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес официальные извинения своему катарскому коллеге Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани за авиаудар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дохе, направленный на ликвидацию руководства палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает израильский телеканал N12.