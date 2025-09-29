Нетаньяху извинился перед Катаром за удар Израиля по Дохе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес официальные извинения своему катарскому коллеге Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани за авиаудар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дохе, направленный на ликвидацию руководства палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает израильский телеканал N12.
В ходе телефонного разговора с Аль Тани, который состоялся во время встречи Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом, израильский лидер выразил сожаление в связи с гибелью сотрудника службы безопасности Катара и принес извинения за нарушение суверенитета государства.
По сведениям источников, извинения являются важным шагом и могут сопровождаться выплатой компенсации. Это стало одним из условий Катара для возобновления его роли посредника в переговорах между Израилем и ХАМАС.
Напомним, что 9 сентября истребители ЦАХАЛ нанесли удар по жилому дому в Дохе, где находились высокопоставленные члены ХАМАС. Израильские власти взяли на себя полную ответственность за операцию, которую назвали «Огненная вершина».
