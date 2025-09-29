WAFA: израильские военные заблокировали около 90 человек в больнице Газы
Израильская армия взяла в осаду больницу «Хилу» в Газе. В здании заблокированы не менее 90 человек, передает палестинское агентство WAFA.
Внутри могут находиться врачи и пациенты, в том числе 12 недоношенных младенцев и онкологических больных. Перед осадой больница подверглась артиллерийскому обстрелу, а самое здание окружено тяжелой техникой и танками, утверждает источник издания.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после атаки 7 октября 2023 года, когда вооруженные сторонники палестинского движения ХАМАС проникли на израильскую территорию, убив жителей приграничных районов и захватив более 250 заложников. В ответ на это Израиль начал военную операцию в секторе Газа с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения похищенных людей.
