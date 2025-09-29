Достижения.рф

CNN: Трамп принял Нетаньяху в Белом доме

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп принял премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме. Об этом сообщает телеканал CNN.



По его данным, переговоры политиков пройдут в Овальном кабинете. Затем у них запланирована совместная пресс-конференция.

Встретившись с главой израильского правительства, американский лидер заявил, что «очень уверен» в том, что можно «быстро достичь мира» в секторе Газа.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала о намерении сторон окончательно согласовать мирный план по урегулированию конфликта в Газе.

При этом 18 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Трамп выразил недовольство Нетаньяху и нецензурно высказался об их отношениях.

До этого сообщалось, что Трамп накричал по телефону на Нетаньяху из-за массового голода в Газе.

Лидия Пономарева

