CNN: Трамп принял Нетаньяху в Белом доме
Президент США Дональд Трамп принял премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме. Об этом сообщает телеканал CNN.
По его данным, переговоры политиков пройдут в Овальном кабинете. Затем у них запланирована совместная пресс-конференция.
Встретившись с главой израильского правительства, американский лидер заявил, что «очень уверен» в том, что можно «быстро достичь мира» в секторе Газа.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала о намерении сторон окончательно согласовать мирный план по урегулированию конфликта в Газе.
При этом 18 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Трамп выразил недовольство Нетаньяху и нецензурно высказался об их отношениях.
До этого сообщалось, что Трамп накричал по телефону на Нетаньяху из-за массового голода в Газе.
