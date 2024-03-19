Белый дом признал, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия США

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Украина действительно теряет позиции на поле боя, причем происходит это из-за бездействия Соединенных Штатов Америки. С таким заявлением во вторник, 19 марта выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Из-за бездействия со стороны американского конгресса в течение последних месяцев Украина действительно теряет позиции на поле боя. Это происходит из-за нашего бездействия», — сказала Жан-Пьер на брифинге.Дипломат решительно призвала парламентариев одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение дополнительного финансирования в адрес Киева.
В ответ на требования Байдена республиканцы в Палате представителей Конгресса США заявили, что не собираются принимать бюджетный запрос президента в его нынешнем виде и обвинили его в стремлении к безрассудным тратам.
Ранее глава украинского кабмина Денис Шмыгаль рассказал об успехах российской армии на поле боя и о потере ВСУ «некоторых деревень» после падения Авдеевки. Причиной он считает недостаток боеприпасов у украинской стороны.
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Мария Федоровцева