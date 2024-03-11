Республиканцы в Конгрессе США обвинили Байдена в безрассудных тратах

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Республиканцы в Палате представителей Конгресса США заявили, что не собираются принимать бюджетный запрос Джо Байдена в его нынешнем виде и обвинили президента в стремлении к безрассудным тратам. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее, 4 марта сообщалось, что демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли соглашения о бюджете для федерального правительства до конца 2024 финансового года.
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Мария Федоровцева