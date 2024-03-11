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Республиканцы в Конгрессе США обвинили Байдена в безрассудных тратах

11 марта 2024, 21:53
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США заявили, что не собираются принимать бюджетный запрос Джо Байдена в его нынешнем виде и обвинили президента в стремлении к безрассудным тратам. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили республиканцы, стоимость предлагаемого Джо Байденом бюджета является ярчайшим напоминанием ненасытного аппетита действующей администрации президента к безрассудным расходам, а также безразличия демократов к финансовой ответственности. Они также заявили, что планируют приложить все силы, чтобы вернуть Соединенные Штаты Америки на путь «финансового благоразумия».

Ранее, 4 марта сообщалось, что демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли соглашения о бюджете для федерального правительства до конца 2024 финансового года.

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#сша
#конгресс сша
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Маркелов назвал предвыборной историей обещания Трампа не помогать Киеву
11 марта 2024, 22:14

Фото: Сайт Кремля

Политолог Сергей Маркелов заявил, что обещания экс-президента США Дональда Трампа прекратить поддержку Украины в случае победы на предстоящих выборах являются лишь частью предвыборной гонки.
«Понятно, что это стопроцентная предвыборная история. Дональд Трамп — участник предвыборной гонки, и с большой долей вероятности он одержит победу. Безусловно, он играет в противовес команде Байдена, которая активно спонсирует конфликт на Украине», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

Он подчеркнул, что не стоит считать Трампа более лояльным к Москве политическим деятелем США, поскольку все его действия будут продиктованы исключительно интересами Штатов.

А бывший офицер армии США, военный эксперт Станислав Крапивник высказал мнение о том, что в случае, если США и весь коллективный Запад продолжат поддерживать Украину, то вскоре силы ВСУ иссякнут.

«Пути будет только два: либо уйти и признать поражение, либо удвоить ставку. Второй вариант обеспечит прямое боестолкновение между Россией и НАТО. Самые экстремальные силы на Западе — это те, кто хотят, чтобы наша страна исчезла. Есть менее воинственные, кто тоже хочет поражения русской армии, чтобы потом принудить Москву к переговорам», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Крапивник.

Ранее сообщалось, что республиканцы в Палате представителей Конгресса США заявили, что не собираются принимать бюджетный запрос Джо Байдена в его нынешнем виде и обвинили президента в стремлении к безрассудным тратам.

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Республиканцы в Конгрессе США обвинили Байдена в безрассудных тратах

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НАТО не планирует направлять войска на Украину
#сша
#дональд трамп
#нато
#всу
#запад
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Белый дом запросил почти 20 млрд долларов на модернизацию ядерного оружия
Белый дом запросил $19,8 млрд из бюджета США на модернизацию ядерных сил
11 марта 2024, 21:52

Фото: iStock/lucky-photographer

Администрация американского президента Джо Байдена решила запросить порядка 20 миллиардов долларов бюджетных средств на продолжение модернизации ядерных вооружений. Об этом следует из проекта бюджета на 2025 год.
Отмечается, что бюджетом предусматривается 19,8 миллиардов долларов на деятельность, связанную с вооружением. Эта сумма на 4,5 миллиарда долларов превышает показатели 2021 года.

В общей сложности Байден запросил у Конгресса США 850 миллиардов долларов на оборону страны.

Также Белый дом запросил ещё 2,2 миллиарда долларов на закупку низкообогащённого урана и высокопробного низкообогащённого урана. Также в документе фигурирует долгосрочный запрет на импорт этих категорий урана из России.

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#белый дом
#джозеф байден
#бюджет
#сша
#оборона
#ядерное оружие
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Politico: ЕК может начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины в ЕС
11 марта 2024, 21:35

Фото: iStock/artJazz

Европейская комиссия (ЕК) может объявить во вторник, 12 марта о старте переговоров о вступлении Боснии и Герцеговины в Евросоюз. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в ЕС.
По данным источников Politico, Европейская комиссия даст положительную рекомендацию для начала переговоров.

Ожидается, что в ходе переговоров будут обозначены базовые принципы для вступления Боснии и Герцеговины в ЕС. Свое членство в Евросоюзе страна ожидает с 15 декабря 2022 года. Наряду с этим, представители Еврокомиссии анонсировали, что весной 2024 года могут начаться переговоры о вступлении в ЕС Молдавии и Украины, а также Грузии. Киев, подавший заявку на вступление в ЕС вскоре после начала российско-украинского конфликта, стремится официально провести переговоры до конца текущего года.

Все перечисленные страны должны полностью соответствовать перечню критериев для приема в Евросоюз.

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#евросоюз
#ес
#нато
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НАТО не планирует направлять войска на Украину
Генсек Столтенберг: НАТО не планирует направлять своих солдат в зону СВО
11 марта 2024, 21:08

Фото: iStock/Michele Ursi

Генсек Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует направлять своих солдат в зону российско-украинского конфликта, а французскому президенту Эммануэлю Макрону необходимо спрашивать мнение НАТО по важным вопросам, сообщает агентство Reuters.
«НАТО не планирует отправлять войска на Украину <...> нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас», — сказал Столтенберг в интервью.

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсуждал с европейскими лидерами отправку войск на Украину. Тогда он добавил, что такое развитие событий «нельзя исключать». А 7 марта глава французского государства обратился ко всем партиям страны и сообщил, что «нет никаких лимитов» и «никаких красных линий» в поддержке Францией Украины.

Мнения представителей европейских стран разделились: кто-то считает ввод войск НАТО на Украину допустимым, но лишь с целью обучения личного состава ВСУ, а кто-то наотрез отказывается быть солидарным с таким решением в любом его виде.

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#украина
#франция
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США находятся в более опасном положении, нежели Россия, заявил учёный Турчин
11 марта 2024, 20:49

Фото: iStock/onfiore

США в настоящее время находятся в намного более опасном состоянии, чем Россия. Такое заявление в интервью изданию Financial Timesaa сделал российско-американский учёный, профессор Коннектикутского университета Пётр Турчин.
Он рассказал, какая страна находится ближе к вероятному «макро-потрясению», к которому могут относиться гражданские войны, революции, раскол территории и иностранное вторжение. Турчин заявил, что этим государством является точно не Россия. При этом внешнее давление, которое оказывается на страну, не привело к потрясению, а, наоборот, объединило и укрепило Россию.

По данным издания, несколько лет назад Турчин прогнозировал взрыв нестабильности в США, который наблюдается с 2020 года. Именно в это время в стране начали чаще происходить демонстрации и беспорядки.

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#сша
#россия
#политика
#опасность
#страны
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Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за избирательных участков в Приднестровье
11 марта 2024, 20:32

Фото: iStock/rarrarorro

МИД Молдавии вызвало российского посла Олега Васнецова из-за открытия в непризнанной Приднестровской Молдавской республике избирательных участков для голосования на предстоящих выборах президента России. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в ходе встречи российскому дипломату было выражено неодобрение в связи с решением властей открыть избирательные участки в Приднестровье.

Васнецов посетит молдавское внешнеполитическое ведомство во вторник, 12 марта.

Ранее глава парламента и руководитель правящей Партии действия и солидарности Молдавии Игорь Гросу заявил, что власти страны не разрешат России проводить свои президентские выборы на территории Приднестровья. Он призвал российских властей прислушаться, «иначе мы (власти Молдавии - ред.) можем что-то сделать».

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#молдова
#россия
#мид
#посол
#выборы
#президент
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В Словакии исключили отправку войск на Украину
Спикер Нацсовета Пеллегрини: Словакия не пошлет ни одного солдата на Украину
11 марта 2024, 19:47

Фото: iStock/Derek Brumby

Словакия ни при каких обстоятельствах не пошлет ни одного своего солдата на Украину. Об этом заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном спикер Национального парламента страны Петер Пеллегрини.
Пеллегрини уверенно сообщил, что Словакия поддерживает исключительно проведение мирных переговоров между Россией и Украиной.

Подобные заявления европейских политиков — это реакция на призывы президента Франции Эммануэля Макрона направлять войска НАТО на Украину. Мнения представителей европейских стран разделились: кто-то считает ввод войск НАТО на Украину допустимым, но лишь с целью обучения личного состава ВСУ, а кто-то наотрез отказывается быть солидарным с таким решением в любом его виде. При этом, Франция также в ближайшее время не планирует отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил президент страны.

Ранее Словакия перестала поставлять Киеву вооружение из государственных запасов.

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#словакия
#украина
#россия
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В проект бюджета Белого дома на 2025 год не вошли ассигнования на Украину
Белый дом планирует выделить 850 млрд долларов на оборону в 2025 году
11 марта 2024, 19:35

Фото: iStock/Andrii Atanov

Администрация президента США Джо Байдена собирается запросить у Конгресса около 850 миллиардов долларов на оборонные нужды страны в 2025 году. Об этом сообщается в проекте бюджета, который был обнародован Белым домом 11 марта.
Отмечается, что указанная сумма на 4 миллиарда долларов превышает ту, которую администрация запросила у Конгресса в прошлом году.

Вместе с тем, в проекте бюджета не указаны конкретные запросы на нужды Украины. В документе уточняется, что США считают приоритетной поддержку союзников и партнёров перед лицом якобы имеющейся «российской агрессии». Однако Белый дом не может передать критически важную помощь и-за отсутствия согласия Конгресса на одобрение запроса на дополнительное финансирование от октября прошлого года.

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#сша
#украина
#финансирование
#белый дом
#бюджет
#оборона
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Генерал-полковник Кузьменков вновь занял пост замдиректора Росгвардии
Указом Путина генерал-полковник Кузьменков занял пост замглавы Росгвардии
11 марта 2024, 19:10

Фото: iStock/??? ??????

Замминистра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков вновь назначен замдиректора Росгвардии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Отмечается, что в этой должности Кузьменков продолжит курировать тыловой блок и вопросы материально-технического обеспечения.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале написал, что возвращение генерала в Росгвардию означает, что он успешно справился с поставленными задачами.Переход Кузьменкова в военное ведомство год назад изначально планировался как временный. В его задачи входило применение успешного опыта Росгвардии по выстраиванию чётких логических потоков.

Ранее генерал в кратчайшие сроки наладил альтернативные пути снабжения Росгвардии в зоне проведения спецоперации. До этого Кузьменков смог также успешно наладить альтернативную систему обеспечения в зоне группировки Росгвардии в Сирии.

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#росгвардия
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