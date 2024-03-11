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НАТО не планирует направлять войска на Украину

Генсек Столтенберг: НАТО не планирует направлять своих солдат в зону СВО
11 марта 2024, 21:08
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Генсек Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует направлять своих солдат в зону российско-украинского конфликта, а французскому президенту Эммануэлю Макрону необходимо спрашивать мнение НАТО по важным вопросам, сообщает агентство Reuters.
«НАТО не планирует отправлять войска на Украину <...> нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас», — сказал Столтенберг в интервью.

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсуждал с европейскими лидерами отправку войск на Украину. Тогда он добавил, что такое развитие событий «нельзя исключать». А 7 марта глава французского государства обратился ко всем партиям страны и сообщил, что «нет никаких лимитов» и «никаких красных линий» в поддержке Францией Украины.


Мнения представителей европейских стран разделились: кто-то считает ввод войск НАТО на Украину допустимым, но лишь с целью обучения личного состава ВСУ, а кто-то наотрез отказывается быть солидарным с таким решением в любом его виде.

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#украина
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США находятся в более опасном положении, нежели Россия, заявил учёный Турчин
11 марта 2024, 20:49

Фото: iStock/onfiore

США в настоящее время находятся в намного более опасном состоянии, чем Россия. Такое заявление в интервью изданию Financial Timesaa сделал российско-американский учёный, профессор Коннектикутского университета Пётр Турчин.
Он рассказал, какая страна находится ближе к вероятному «макро-потрясению», к которому могут относиться гражданские войны, революции, раскол территории и иностранное вторжение. Турчин заявил, что этим государством является точно не Россия. При этом внешнее давление, которое оказывается на страну, не привело к потрясению, а, наоборот, объединило и укрепило Россию.

По данным издания, несколько лет назад Турчин прогнозировал взрыв нестабильности в США, который наблюдается с 2020 года. Именно в это время в стране начали чаще происходить демонстрации и беспорядки.

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#сша
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#политика
#опасность
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Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за избирательных участков в Приднестровье
11 марта 2024, 20:32

Фото: iStock/rarrarorro

МИД Молдавии вызвало российского посла Олега Васнецова из-за открытия в непризнанной Приднестровской Молдавской республике избирательных участков для голосования на предстоящих выборах президента России. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в ходе встречи российскому дипломату было выражено неодобрение в связи с решением властей открыть избирательные участки в Приднестровье.

Васнецов посетит молдавское внешнеполитическое ведомство во вторник, 12 марта.

Ранее глава парламента и руководитель правящей Партии действия и солидарности Молдавии Игорь Гросу заявил, что власти страны не разрешат России проводить свои президентские выборы на территории Приднестровья. Он призвал российских властей прислушаться, «иначе мы (власти Молдавии - ред.) можем что-то сделать».

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#молдова
#россия
#мид
#посол
#выборы
#президент
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В Словакии исключили отправку войск на Украину
Спикер Нацсовета Пеллегрини: Словакия не пошлет ни одного солдата на Украину
11 марта 2024, 19:47

Фото: iStock/Derek Brumby

Словакия ни при каких обстоятельствах не пошлет ни одного своего солдата на Украину. Об этом заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном спикер Национального парламента страны Петер Пеллегрини.
Пеллегрини уверенно сообщил, что Словакия поддерживает исключительно проведение мирных переговоров между Россией и Украиной.

Подобные заявления европейских политиков — это реакция на призывы президента Франции Эммануэля Макрона направлять войска НАТО на Украину. Мнения представителей европейских стран разделились: кто-то считает ввод войск НАТО на Украину допустимым, но лишь с целью обучения личного состава ВСУ, а кто-то наотрез отказывается быть солидарным с таким решением в любом его виде. При этом, Франция также в ближайшее время не планирует отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил президент страны.

Ранее Словакия перестала поставлять Киеву вооружение из государственных запасов.

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#словакия
#украина
#россия
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В проект бюджета Белого дома на 2025 год не вошли ассигнования на Украину
Белый дом планирует выделить 850 млрд долларов на оборону в 2025 году
11 марта 2024, 19:35

Фото: iStock/Andrii Atanov

Администрация президента США Джо Байдена собирается запросить у Конгресса около 850 миллиардов долларов на оборонные нужды страны в 2025 году. Об этом сообщается в проекте бюджета, который был обнародован Белым домом 11 марта.
Отмечается, что указанная сумма на 4 миллиарда долларов превышает ту, которую администрация запросила у Конгресса в прошлом году.

Вместе с тем, в проекте бюджета не указаны конкретные запросы на нужды Украины. В документе уточняется, что США считают приоритетной поддержку союзников и партнёров перед лицом якобы имеющейся «российской агрессии». Однако Белый дом не может передать критически важную помощь и-за отсутствия согласия Конгресса на одобрение запроса на дополнительное финансирование от октября прошлого года.

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#сша
#украина
#финансирование
#белый дом
#бюджет
#оборона
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Генерал-полковник Кузьменков вновь занял пост замдиректора Росгвардии
Указом Путина генерал-полковник Кузьменков занял пост замглавы Росгвардии
11 марта 2024, 19:10

Фото: iStock/??? ??????

Замминистра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков вновь назначен замдиректора Росгвардии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Отмечается, что в этой должности Кузьменков продолжит курировать тыловой блок и вопросы материально-технического обеспечения.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале написал, что возвращение генерала в Росгвардию означает, что он успешно справился с поставленными задачами.Переход Кузьменкова в военное ведомство год назад изначально планировался как временный. В его задачи входило применение успешного опыта Росгвардии по выстраиванию чётких логических потоков.

Ранее генерал в кратчайшие сроки наладил альтернативные пути снабжения Росгвардии в зоне проведения спецоперации. До этого Кузьменков смог также успешно наладить альтернативную систему обеспечения в зоне группировки Росгвардии в Сирии.

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#росгвардия
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#указ
#пост
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Путин назначил Андрея Булыгу новым заместителем министра обороны РФ
11 марта 2024, 18:58

Фото: сайт Кремля

Президент РФ подписал указ о назначении на должность заместителя министра обороны, ответственного за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Андрея Булыги. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Ранее Андрей Булыга занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению. Он назначен на смену генерал-полковнику Алексею Кузьменкову.

Также сегодня сообщалось о просочившейся информации о кадровой перестановке в руководстве Военно-морского флота России — главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов отправлен в отставку, а временно исполняющим обязанности главкома назначен командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Однако, прокомментировавший новость Дмитрий Песков озвучил, что в России не издавали открытых указов, предусматривающих смену главнокомандующего ВМФ РФ, а говорить что-либо об указах с грифом «секретно» он не уполномочен. Информация уточняется.

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#вмф
#россия
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В МИД Литвы заявили об отмене красных линий по отправке войск на Украину
11 марта 2024, 18:48

Фото: iStock/diegograndi

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что сейчас самое время для обсуждений по вопросу отправки западных войск на Украину. Об этом он рассказал изданию Ouest France.
Глава МИД Литвы заявил, что поддерживает инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, который считает возможным отправить западные войск на Украину.

«Это правильное время для таких дискуссий. Начало переговоров позволит отбросить красные линии, которые мы сами для себя установили», — заявил Ландсбергис.

По его словам, в качестве срочных мер по поддержке Украины в конфликте с Россией необходимо отправить Киеву снаряды, а также войска для разных миссий. Глава литовского МИД подчеркнул, что Украина выдвинула четкие требования – ВСУ нуждаются в современном вооружении и дальнобойных ракетах. Это оружие позволит ВСУ занять более выгодные позиции, уверен Ландсбергис.

Он предупредил, что в случае успехов России на поле боя, Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы. И отметил, что Литва примет участие во всех коалициях, которые будут помогать Украине одержать победу в конфликте.

Напомним, ранее по итогам конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, Макрон не исключил возможности отправки войск западных стран на Украину.

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#франция
#оружие
#мид
#украина
#всу
#макрон
#литва
#переговоры
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Байдена не уважают в мире, считают две трети американцев
Gallup: Американцы сомневаются, что Байдена уважают в мире
11 марта 2024, 18:39

Фото: iStock/Massimo Giachetti

Две трети жителей Америки считают, что Джо Байден не пользуется уважением лидеров других стран. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Gallup.
Лишь треть американских граждан довольна позицией США на мировой арене и воспринимает Джо Байдена как сильного лидера, вызывающего уважение у представителей прочих держав. Две трети американцев высказали глубокое разочарование как самой политической фигурой президента, так и положением США во время его правления.

Согласно данным опроса, проведенного институтом общественного мнения Gallup Organisation, число тех, кто считает Байдена уважаемым политиком, резко снизилось по сравнению с 2021 годом. В указанный период времени так высказывалось 58% опрошенных, в 2024 году подобное мнение разделяют всего 37%.

Опрос также показал, что только 42% американцев уверены, что другие страны доброжелательно относятся к Америке. Это самый низкий показатель с февраля 2017 года.

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#опрос
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В Госдуме предложили отменить акт о передаче Крыма УССР
11 марта 2024, 18:13

Фото: iStock/anvmedia

В Госдуму внесли законопроект о признании недействительным факта передачи Крыма из состава РСФСР в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Соответствующий нормативно-правовой акт зафиксирован в думской электронной базе документов.
Инициаторы законопроекта хотят признать недействительным и не имеющим никакой юридической силы решение передать Крым от РСФСР в состав Украинской ССР. Среди авторов, которые составляли текст законопроекта, значится сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Инициативная группа депутатов утверждает, что никого в СССР и в Крыму не спрашивали насчёт передачи полуострова и теперь это решение стоило бы оспорить. Также авторы проекта настаивают, что РФ является правопреемницей СССР, а потому является единственной страной, которая в праве давать оценку советским законодательным актам и отменять их юридическую силу.

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#россия
#ссср
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