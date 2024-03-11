НАТО не планирует направлять войска на Украину

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Генсек Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует направлять своих солдат в зону российско-украинского конфликта, а французскому президенту Эммануэлю Макрону необходимо спрашивать мнение НАТО по важным вопросам, сообщает агентство Reuters.
«НАТО не планирует отправлять войска на Украину <...> нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас», — сказал Столтенберг в интервью.
Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсуждал с европейскими лидерами отправку войск на Украину. Тогда он добавил, что такое развитие событий «нельзя исключать». А 7 марта глава французского государства обратился ко всем партиям страны и сообщил, что «нет никаких лимитов» и «никаких красных линий» в поддержке Францией Украины.
Мнения представителей европейских стран разделились: кто-то считает ввод войск НАТО на Украину допустимым, но лишь с целью обучения личного состава ВСУ, а кто-то наотрез отказывается быть солидарным с таким решением в любом его виде.
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Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсуждал с европейскими лидерами отправку войск на Украину. Тогда он добавил, что такое развитие событий «нельзя исключать». А 7 марта глава французского государства обратился ко всем партиям страны и сообщил, что «нет никаких лимитов» и «никаких красных линий» в поддержке Францией Украины.
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Мария Федоровцева