В Германии ранили расклеивавшего предвыборные плакаты кандидата. в «Европарламент»

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Нападение на основного кандидата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах в Европарламент Маттиаса Экке является «угрозой демократии». Такое мнение высказал канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц на своей странице в социальной сети X.
«Мы должны вместе противостоять этому», – подчеркнул он. Шольц также пожелал Экке скорейшего выздоровления.
Ранее, по данным телеканала ZDF, четверо неизвестных напали на Маттиаса Экке, развешивавшего предвыборные плакаты в Дрездене, и серьезно ранили его. Кандидат от СДПГ был госпитализирован и перенес операцию.
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Александр Климов