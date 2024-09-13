Госдеп разрешил работу оказавшимся под санкциями США российским СМИ

Фото: iStock/syahrir maulana
Госдепартамент США заявил, что российские СМИ могут продолжать работать в условиях санкций. Об этом говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.
«В соответствии с Генеральной лицензией 25F эти организации могут продолжать заниматься журналистикой и деятельностью СМИ, не запрещенной санкциями США», – подчеркнули в Госдепе.
Вечером 13 сентября США ввели полные блокирующие санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, в соответствии с которой необходимо завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября.
Ранее стало известно, что США связали отсутствие глобальной поддержки Украины с деятельностью телеканала RT. Директор Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что «одна из причин, по которой многие страны мира не так поддерживают Украину», заключается в масштабе влияния RT.
Читайте также:
США допустили новое противодействие RT
СМИ: Блинкен прибудет в Киев, чтобы разрешить Украине бить по России ракетами ATACMS
Россия должна быть готова к любому развитию событий, сообщил Путин
Александр Климов