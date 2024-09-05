Белый дом призвал Путина перестать говорить о выборах президента США

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В Белом доме призвали президента России Владимира Путина перестать говорить о выборах президента США. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова приводит ТАСС.
Сегодня Путин иронично заявил, что после того, как Байдена сняли с президентской гонки, следует поддерживать нового кандидата от демократов — Камалу Харрис. Эти высказывания и попросили Кирби прокомментировать.
Стоит отметить, что во время своего выступления Путин также подчеркнул, что российская сторона не имеет права определять фаворитов на пост главы США, поскольку в конечном счете выбор будет сделан американцами. А Россия, как отметил Путин, уважительно относится к волеизъявлению жителей Штатов.
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«Единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, — это американский народ. И мы были бы очень признательны, если бы господин Путин, во-первых, перестал бы говорить о наших выборах и, во-вторых, перестал вмешиваться», — возмутился официальный представитель Белого дома.
Стоит отметить, что во время своего выступления Путин также подчеркнул, что российская сторона не имеет права определять фаворитов на пост главы США, поскольку в конечном счете выбор будет сделан американцами. А Россия, как отметил Путин, уважительно относится к волеизъявлению жителей Штатов.
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Данил Пономарев