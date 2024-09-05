Путин призвал поддержать кандидата в президенты США Камалу Харрис

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин назвал смех кандидата в главы США Камалы Харрис заразительным, а это означает, что у неё всё хорошо. Об этом российский лидер сообщил в ходе пленарного заседания на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он отметил, что нынешний глава США Джо Байден ранее рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис. Российская сторона также приняла решение о поддержке кандидата.
Вместе с тем Путин указал на смех Харрис, назвав его выразительным и заразительным, что говорит о том, что у неё хорошо.
Вслед за этим президент указал на санкционные ограничения, введённые Дональдом Трампом в отношении России во время нахождения у власти. Ранее ни один президент не вводил столько санкций против страны.
Путин выразил надежду на то, что пребывающая в хорошем настроении Харрис не станет совершать подобного рода действий.
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Вместе с тем Путин указал на смех Харрис, назвав его выразительным и заразительным, что говорит о том, что у неё хорошо.
Вслед за этим президент указал на санкционные ограничения, введённые Дональдом Трампом в отношении России во время нахождения у власти. Ранее ни один президент не вводил столько санкций против страны.
Путин выразил надежду на то, что пребывающая в хорошем настроении Харрис не станет совершать подобного рода действий.
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Анастасия Чинкова