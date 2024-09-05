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Путин призвал поддержать кандидата в президенты США Камалу Харрис

05 сентября 2024, 11:51
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назвал смех кандидата в главы США Камалы Харрис заразительным, а это означает, что у неё всё хорошо. Об этом российский лидер сообщил в ходе пленарного заседания на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он отметил, что нынешний глава США Джо Байден ранее рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис. Российская сторона также приняла решение о поддержке кандидата.

Вместе с тем Путин указал на смех Харрис, назвав его выразительным и заразительным, что говорит о том, что у неё хорошо.



Вслед за этим президент указал на санкционные ограничения, введённые Дональдом Трампом в отношении России во время нахождения у власти. Ранее ни один президент не вводил столько санкций против страны.

Путин выразил надежду на то, что пребывающая в хорошем настроении Харрис не станет совершать подобного рода действий.

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#россия
Путин раскрыл фаворита России на выборах в США
Путин: Байден был фаворитом России на выборах в США, но он вышел из гонки
05 сентября 2024, 12:02

Фото: iStock/vchal

Нынешний президент США Джо Байден был «фаворитом» России на выборах в США, однако он покинул предвыборную гонку. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Путин подчеркнул, что после выхода из президентской гонки Байден порекомендовал всем своим сторонникам поддержать нового кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис. В связи с этим, Россия будет поддерживать её.

Вместе с тем президент подчеркнул, что российская сторона не имеет права определять фаворитов на пост главы США, поскольку в конечном счёте выбор будет сделан американцами. А Россия, как отметил Путин, уважительно относится к волеизъявлению жителей Штатов.

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Украиной правят «инопланетяне», заявил Путин
05 сентября 2024, 11:32

Фото: сайт Кремля

Украиной руководят «инопланетяне или иностранцы», которые вообще не думают об этой стране. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, комментируя потери ВСУ на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Глава государства подчеркнул, что украинские войска несут колоссальные потери, что говорит об абсолютном равнодушии украинских властей.

При этом он подчеркнул, что иногда ему кажется, будто у власти на Украине стоят «инопланетяне или иностранцы».

Также президент отметил непонимание того, что власти будут делать дальше и как решат серьёзные проблемы.

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#политика
#всу
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Путин был бы готов встретиться с Дуровым в Москве
Путин: с Дуровым можно было бы встретиться в Москве при его желании
05 сентября 2024, 11:15

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин заявил, что если бы у основателя Telegram Павла Дурова было желание, они могли бы встретиться в Москве. Об этом он заявил во время пленарного заседания Восточного экономического форума.
«Если у него было бы какое-то желание, он мог бы встретиться со мной в Москве», — сказал глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что встречался с Павлом Дуровым всего один раз в Москве много лет назад, где тот делился своими планами.

Напомним, что основателя Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Ему предъявлены обвинения в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Генеральным информационным партнером ВЭФ-2024 является РИА Новости.

Ранее стало известно, что бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров перед задержанием в парижском аэропорту Ле-Бурже успел забрать свой багаж и попасть в VIP-зал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэропорт
#telegram
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Президент России Владимир Путин высказался о встрече с Павлом Дуровым
Путин: встречался с Дуровым всего один раз в Москве
05 сентября 2024, 11:14

Фото: соцсети П. Дурова

Во время пленарного заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что встречался с Павлом Дуровым всего один раз в Москве много лет назад, где тот делился своими планами.
«С тех пор мы не виделись, в Баку не встречались», — заявил российский лидер.

Владимир Путин подчеркнул, что к Павлу Дурову у властей никаких претензий нет.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Основателю Telegram были предъявлены обвинения в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские военные стабилизировали ситуацию в Курской области и начали выдавливать Вооруженные силы Украины из региона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#telegram
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Песков раскрыл, когда закончилась законная власть на Украине
Песков: законность украинской власти прервалась в 2014 году
05 сентября 2024, 11:10

Фото: iStock/Silent_GOS

Законность власти на Украине прервалась в 2014 году. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что переломным моментом стал госпереворот, после которого законность власти в стране была прервана.

Также Песков в интервью «Известиям» подчеркнул, что де-юре режим президента Украины Владимира Зеленского нелегитимен, однако де-факто продолжает действовать.

Напомним, что срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая этого года. Проведение новых выборов было отменено из-за введённого в стране военного положения и действующей всеобщей мобилизации. По слова Зеленского, проведение голосования в такое время «несвоевременно».

Путин же ранее отмечал, что единственной легитимной властью на Украине остаются парламент и спикер Верховной рады.

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#политика
#дмитрий песков
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Путин назвал главную цель СВО
Президент Путин назвал освобождение Донбасса приоритетной целью России в СВО
05 сентября 2024, 10:31

Фото: Сайт Кремля

Цель по освобождению Донбасса является ключевым приоритетом России в рамках специальной военной операции, отметил президент Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума.
Он также дал оценку действиям ВСУ в Курской области.

Согласно словам президента, террористическая операция со стороны Вооруженных сил Украины ослабила их позиции на других фронтах, что в свою очередь ускорило продвижение российских войск. Путин подчеркнул, что Киев испытывает значительные потери, что может привести к разрушению линии фронта и снижению боеспособности украинской армии, чего и стремится достигнуть Россия.

Кроме того, Путин охарактеризовал обстрелы Курской АЭС украинскими силами как «весьма опасные теракты» и предложил военным Украины оценить последствия возможного зеркального ответа. В заключение, президент выразил мнение, что мобилизация в Украине способна полностью ослабить страну.

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Белоруссия заявила об уничтожении нарушивших границу беспилотников
05 сентября 2024, 10:09

Фото: istockphoto/bbsferrari

В ночь на 5 сентября дежурные силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии успешно ликвидировали беспилотные летательные аппараты, которые нарушили государственную границу. Об этом сообщил начальник Главного штаба и первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Сергей Фролов.
В результате происшествия жертв и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что беспилотник нарушил воздушное пространство Беларуси. Жители Гомеля сообщили как минимум о двух взрывах и сбитом объекте в небе. Упавший объект приземлился за пределами города.

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#пво
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Путин рассказал о планах развития Дальнего Востока
Путин назвал Дальний Восток флагманом РФ в глобальной экономике
05 сентября 2024, 09:47

Фото: сайт Кремля

Дальний Восток стал ключевым регионом России в условиях новой глобальной экономической реальности, и его развитие окажет значительное влияние на будущее всей страны. Об этом заявил президент Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума.
Глава государства отметил, что Россия продолжит совершенствовать деловой климат как в стране в целом, так и на Дальнем Востоке, включая создание более благоприятных условий для иностранных инвесторов.

В частности, Путин сообщил о планах по созданию первой международной территории опережающего развития (ТОР) в Приморском крае и призвал Госдуму ускорить разработку соответствующего законопроекта. Президент предложил рассмотреть возможность строительства атомных электростанций на Дальнем Востоке.

«Прошу вас подумать о строительстве атомных электростанций в этом регионе, мы обсуждали это с коллегами накануне», — отметил он.
Кроме того, Путин сообщил о планах по созданию крупных логистических комплексов и пунктов пропуска через границу на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае к 2025 году, а также о расширении автодорожной сети.

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#развитие
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«Росатом» рассматривал вариант остановки работы Курской АЭС
Лихачев: «Росатом» рассматривал остановку Курской АЭС в целях безопасности
05 сентября 2024, 09:10

Фото: istockphoto/Nordroden

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что рассматривался вариант остановки Курской АЭС из-за боевых действий, однако такое решение пока не принято, приводит его слова телеканал «Звезда».
Лихачев подчеркнул, что станция имеет значительное значение для энергоснабжения региона, что особенно важно в текущих условиях. Он отметил, что из четырех блоков один продолжает функционировать и на данный момент меры безопасности считаются достаточными.

Ранее глава госкорпорации сообщил, что ситуация на Курской АЭС остается сложной.
«К сожалению, хорошие новости отсутствуют», — сказал он.
Лихачев подчеркнул, что риски для станции остаются очень высокими. Он также сообщил, что в последние дни не было ударов по сооружениям, однако наблюдается большое количество сбиваемых беспилотников и ракет вблизи объекта.

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