Стало известно, как Харрис мешает военной помощи Украине

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Рост популярности кандидата в президенты США Камалы Харрис мешает вопросу одобрения военной помощи Киеву на 50 миллиардов долларов, так как Штаты перестали спешить в этом направлении, когда угроза победы Трампа на выборах стала ниже. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
«Суть была в том, чтобы обеспечить поступление Киеву помощи даже с учетом позиции Трампа, но теперь с Харрис ситуация другая», — заявил анонимно один из европейских чиновников.По данным издания, в Штатах уже не так волнуются из-за возможного возвращения Трампа после выросшей популярности Харрис, потому вопрос об использовании замороженных российских активов для помощи Украине стал продвигаться медленнее. Отмечается, что между Евросоюзом и США возникли разногласия, ведь Вашингтон стал требовать от Брюсселя гарантий, что замороженные активы останутся неприкосновенными до тех пор, пока Москва не выплатит Киеву «репарации».
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