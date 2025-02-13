Белый дом снова открывается для экскурсий, объявила Мелания Трамп

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Супруга президента США Дональда Трампа Мелания объявила, что Белый дом снова открывается для экскурсий. Об этом пишет американская газета The Hill, ссылаясь на документ, опубликованный офисом первой леди.
«Мы с президентом рады вновь открыть Белый дом для тех, кто интересуется удивительной историей этого культового и прекрасного здания», – отметила Мелания Трамп.Публичные экскурсии стартуют 25 февраля.
Жена американского президента добавила, что в Белом доме можно узнать обо всех главах государства, первых семьях, которые здесь жили, а также о богатой истории США.
Трамп назвала возобновление экскурсий традицией, которая с гордостью продолжается для сотен тысяч туристов, которые приезжают в Вашингтон ежегодно.
Отмечается, что самостоятельные экскурсии будут проводиться в порядке живой очереди. Их необходимо бронировать за три месяца через членов Конгресса.
В октябре прошлого года бывшая первая леди Джилл Байден объявила, что экскурсии по Белому дому будут модернизированы – появятся цифровые экспонаты, расширятся маршруты и откроется доступ в помещения, ранее закрытые для посетителей.
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Анастасия Чинкова