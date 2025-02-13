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Белый дом снова открывается для экскурсий, объявила Мелания Трамп

Фото: iStock/Vacclav

Фото: iStock/Vacclav

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания объявила, что Белый дом снова открывается для экскурсий. Об этом пишет американская газета The Hill, ссылаясь на документ, опубликованный офисом первой леди.
«Мы с президентом рады вновь открыть Белый дом для тех, кто интересуется удивительной историей этого культового и прекрасного здания», – отметила Мелания Трамп.
Публичные экскурсии стартуют 25 февраля.



Жена американского президента добавила, что в Белом доме можно узнать обо всех главах государства, первых семьях, которые здесь жили, а также о богатой истории США.

Трамп назвала возобновление экскурсий традицией, которая с гордостью продолжается для сотен тысяч туристов, которые приезжают в Вашингтон ежегодно.

Отмечается, что самостоятельные экскурсии будут проводиться в порядке живой очереди. Их необходимо бронировать за три месяца через членов Конгресса.

В октябре прошлого года бывшая первая леди Джилл Байден объявила, что экскурсии по Белому дому будут модернизированы – появятся цифровые экспонаты, расширятся маршруты и откроется доступ в помещения, ранее закрытые для посетителей.

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Стало известно потенциальное место встречи Дональда Трампа и Владимира Путина
CBS News: Трамп планирует организовать встречу с Путиным в Саудовской Аравии
13 февраля 2025, 00:18

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Президент США Дональд Трамп планирует организовать встречу с главой РФ Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Об этом сообщает CBS News.
Напомним, что в среду 12 февраля лидеры государств провели телефонный разговор, на котором договорились начать немедленную работу по урегулированию украинского конфликта. После этого Трамп связался с Владимиром Зеленским, который также заявил о своей готовности перейти к переговорам. Соответствующие поручение украинский лидер уже дал своей команде.

На фоне этого, акции российский компаний показали значительный рост. По данным Мосбиржи, впервые с 9 июля индекс поднялся выше 3100.

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Акции российских компании возросли после телефонного разговора Путина и Трампа
13 февраля 2025, 00:04

Фото: iStock/scyther5

Российский рынок акций показал значительный рост после новостей о телефонном разговоре между главой РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Соответствующие данные опубликованы на Московской бирже.
Впервые с 9 июля индекс Мосбиржи поднялся выше 3100. При этом теперь один доллар стал стоить 93 рубля.

Напомним, что в среду президенты США и России провели телефонный разговор, на котором были достигнуты договоренности о старте подготовки к переговорному процессу по украинскому конфликту. К тому же в офисе Владимира Зеленского сообщили о последующем диалоге между главой киевского режима и Дональдом Трампом. Стороны также подтвердили свою готовность к переговорам.

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Состоялись первые телефонные переговоры Путина с президентом переходного периода Сирии
Путин впервые поговорил с президентом переходного периода Сирии аш-Шараа
12 февраля 2025, 17:43

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Первые телефонные переговоры состоялись между президентом России Владимиром Путиным и президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Проведен обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в Сирии. С российской стороны акцентирована принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. В этой связи была подчеркнута важность реализации комплекса мер в целях устойчивой нормализации в стране, активизации межсирийского диалога с участием ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения», — сказано в сообщении.
Путин подчеркнул, что российская сторона готова оказать содействие в плане улучшения социально-экономической обстановки в Сирийской Арабской Республике (САР). Российский лидер пожелал аш-Шараа успешно решить задачи, которые стоят перед руководством САР.

В ноябре прошлого года сирийская оппозиция начала наступление на республиканскую армию. Башар Асад, будучи на тот момент президентом, покинул страну.

Ранее стало известно, какое соглашение аннулировала новая администрация Сирии.

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«Прекрасная дружба»: В США оценили отношения между Путиным и Трампом
Уиткофф: дружба между Трампом и Путиным вероятно, продолжится
12 февраля 2025, 17:41

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Освобождение американца Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, свидетельствует о том, каким образом будут развиваться отношения между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Такое мнение выразил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
По его мнению, взаимодействие между лидерами США и России может оказать значительное влияние на глобальную политику. Он отметил, что между ними существовала крепкая дружба, и сейчас эти отношения, вероятно, будут продолжены, что, по его словам, будет полезно для всего мира. Кроме того, он подчеркнул, что дружба между Трампом и Путиным, скорее всего, продолжится.

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В Госдуме заявили о перспективах сделать Балтийское море внутренним морем России
Депутат Колесник о планах ЕС: как бы Балтика не стала внутренним морем России
12 февраля 2025, 13:29

Фото: iStock/Angela Chestnova

Депутат Госдумы Андрей Колесник не исключил, что Балтийское море может в скором времени стать внутренним морем России. Так в беседе с NEWS.ru он прокомментировал планы Евросоюза захватить российские нефтяные танкеры.
«Они же много раз заявляли, что хотят сделать Балтику внутренним морем Евросоюза, забывая, что у нас на Балтике и Санкт-Петербург, и Усть-Луга, и порты, и Балтийск, и калининградские порты. Это очень смело с их стороны, делать такие заявления. Как бы Балтика не стала внутренним морем России. Как, кстати, в свое время практически и была», — подчеркнул парламентарий.
Колесник напомнил, что до революции основная база России была расположена именно на Балтийском море, а Хельсинки, Рига, Лиепая и множество других городов были частью Российской империи и Советского Союза. Депутат заключил, что Балтика всегда была зоной влияния и интересов России.

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