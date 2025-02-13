Белый дом снова открывается для экскурсий, объявила Мелания Трамп

Освобождение американца Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, свидетельствует о том, каким образом будут развиваться отношения между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Такое мнение выразил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.