«Другой человек»: в сети обсуждают архивные фотографии 16-летней Мелании Трамп

Мелания Трамп (фото: соцсети)
В сети активно обсуждают архивные фотографии первой леди США Мелании Трамп, опубликованные журналисткой Алёной Долецкой в её Telegram-канале.
Снимки были сделаны словенским фотографом Стэном Джерко в 1987 году, когда девушке было всего 16 лет. С этой фотосессии началась её модельная карьера.
Фотограф заприметил красивую девушку на улице, пока она ждала подругу, которая принимала участие в модном показе. Джерко вспоминал, что Мелания сразу же привлекла его внимание своей стройностью, высоким ростом, длинными волосами и запоминающимися глазами.
В итоге он пригласил её в свою студию для пробной съёмки. Мелания Кнаусс тогда принесла собственную одежду. Первые фотографии оказались «очень многообещающими», поэтому девушку пригласили на вторую фотосессию. На ней она позировала уже в одежде местной текстильной фабрики.
Пользователи в комментариях под постом Долецкой удивились, что девушка на фотографиях – это Мелания Трамп. «Я бы никогда не узнала её тут», «Другой человек», – пишут подписчики. Однако остальная часть аудитории отметила модельные задатки, которые были видны с юности, а также красоту девушки.
Отметим, что после серии фотосессий у Стэна Джерко Меланию заметили модельные агенты. Так она начала работать в Европе и США, где позднее познакомилась с будущим супругом Дональдом Трампом.
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Фотограф заприметил красивую девушку на улице, пока она ждала подругу, которая принимала участие в модном показе. Джерко вспоминал, что Мелания сразу же привлекла его внимание своей стройностью, высоким ростом, длинными волосами и запоминающимися глазами.
В итоге он пригласил её в свою студию для пробной съёмки. Мелания Кнаусс тогда принесла собственную одежду. Первые фотографии оказались «очень многообещающими», поэтому девушку пригласили на вторую фотосессию. На ней она позировала уже в одежде местной текстильной фабрики.
Пользователи в комментариях под постом Долецкой удивились, что девушка на фотографиях – это Мелания Трамп. «Я бы никогда не узнала её тут», «Другой человек», – пишут подписчики. Однако остальная часть аудитории отметила модельные задатки, которые были видны с юности, а также красоту девушки.
Отметим, что после серии фотосессий у Стэна Джерко Меланию заметили модельные агенты. Так она начала работать в Европе и США, где позднее познакомилась с будущим супругом Дональдом Трампом.
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Анастасия Чинкова