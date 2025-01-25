Мелания Трамп снимет документальный фильм о жизни в Белом доме, до неё этого не делала ни одна первая леди США

Фото: iStock/Vacclav
Жена президента США Дональда Трампа Мелания решила снять документальный фильм о жизни в Белом доме. До неё этого не делала ни одна первая леди страны, пишет издание Daily Mail.
Отмечается, что супруга американского лидера переезжает в Белый дом с целой съёмочной группой, которая будет снимать документальный фильм о её жизни. Показывать картину будут на стриминговом сервисе Amazon Prime. Сервис заплатит за права на фильм 40 миллионов долларов, большая часть из которых будет выплачена Мелании, которая выступает не только в роли главной актрисы, но и в качестве продюсера.
Ранее власти Украины сообщили, что рассматривают возможность о покупке прав на перевод на украинский язык книги Мелании Трамп, чтобы наладить отношения с её супругом. Речь идёт об автобиографической книге первой леди, названной её именем.
Читайте также:
Российский робот, шпионка и клон: что скрывает Мелания Трамп, и правда ли, что настоящая жена президента США умерла в 2016 году
«Закрыла эту главу своей жизни»: почему «папина любимица» Иванка Трамп отошла от политики и кто был против ее союза с Джаредом Кушнером
Скромный наследник миллиардов: как живет младший сын президента США Бэррон Трамп, участие в выборах отца и обидное прозвище
Анастасия Чинкова