Белый дом сообщил о намерении продолжать наносить удары на Ближнем Востоке

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Вооружённые силы США не ограничатся уже проведёнными раундами бомбардировок Сирии, Ирака и Йемена. Об этом заявил помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.
Ответ начался в пятницу, продолжил помощник главы Белого дома по национальной безопасности, но он этим не ограничится. Всем должно быть ясно, как жёстко отвечают Соединённые Штаты на атаки на свои объекты и убийство своих людей, заключил Салливан.
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Александр Бойцов